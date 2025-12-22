  1. Privatkunden
«Etwas oder jemand wird geschützt» Bill Clinton fordert Herausgabe aller Epstein-Akten

Oliver Kohlmaier

22.12.2025

Bill Clinton ist auf Fotos der nun veröffentlichten Epstein-Akten häufig zu sehen.
Bill Clinton ist auf Fotos der nun veröffentlichten Epstein-Akten häufig zu sehen.
US Department of Justice

Bill Clinton reagiert auf die Veröffentlichung der Epstein-Akten und fordert: Auch der Rest muss freigegeben werden. Der ehemalige Präsident ist auffällig oft auf Fotos zu sehen.

Redaktion blue News

22.12.2025, 22:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bill Clinton ist auf Fotos der nun zum Teil freigegeben Epstein-Akten häufig zu sehen.
  • Er fordert nun die vollständige Herausgabe aller Dokumente.
  • «Jemand oder etwas wird geschützt» lässt Clinton über seinen Sprecher Angel Ureña mitteilen.
  • Die US-Regierung wurde insbesondere für die nur teilweise Herausgabe sowie die vielen Schwärzungen der nun veröffentlichten Daten kritisiert.
Mehr anzeigen

Am Freitag veröffentlichte das US-Justizministerium kurz vor Fristende Tausende Dokumente zum Fall Jeffrey Epstein. Auffällig oft ist auf Fotos Ex-Präsident Bill Clinton zu sehen. Schon kurz nach der Veröffentlichung liess dieser über seinen Sprecher mitteilen, es handle sich um ein Ablenkungsmanöver des Weissen Hauses.

Nun legt der Ex-Präsident nach. Er fordert die Veröffentlichung sämtlicher Akten im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre. So müsse klar offengelegt werden, welche Dokumente der Staat besitze und warum noch nicht alle freigegeben worden seien.

«Was das Justizministerium bisher veröffentlicht hat und wie es das getan hat, macht klar: Jemand oder etwas wird geschützt», lässt Clinton über seinen Sprecher Angel Ureña mitteilen.

Gibt die Regierung die Dokumente nicht frei, würde dies den Verdacht nähren, dem Justizministerium ginge es nicht um Transparenz, sondern um Verdächtigung. Die selektive Freigabe der Akten diene nur dazu, Verfehlungen über Personen zu implizieren, die vom Justizmisterium beider Regierungen wiederholt entlastet wurden, so Ureña.

Stabschefin widerspricht Trump

Ex-Präsident Bill Clinton, dem Trump in der Epstein-Sache immer wieder Vorwürfe gemacht hat, kommt in den veröffentlichten Dokumenten besonders häufig vor. Immer wieder taucht er auf Fotos auf – zum Beispiel beim Schwimmen im Pool mit Maxwell. Auf anderen Aufnahmen sieht man den Demokraten ohne Bezug zu den beiden.

Trump behauptete in den vergangenen Wochen immer wieder, dass Clinton auf der Privatinsel Epsteins gewesen sei. Selbst Trumps Stabschefin Susie Wiles widersprach aber dieser Darstellung.

Opferanwalt kritisiert Schwärzungen

Die Art der Veröffentlichung der Epstein-Akten hatte teils massive Kritik ausgelöst. Dabei wurden besonders die vielen Schwärzungen angemahnt. Das Justizministerium rechtfertigte sich insbesondere mit dem Schutz möglicher Opfer.

Laut Opferanwalt John Scarola hat das US-Justizminiserium die Vorgaben des Kongresses jedoch nicht eingehalten. «Es handelt sich um eine Teilveröffentlichung. Das Hauptproblem sind aber die Schwärzungen», sagte Scarola dem «Spiegel». Der Jurist vertritt mehrere Opfer des Sexualstraftäters Epstein.

«Nach allem, was ich bisher gesehen habe, bin ich überzeugt, dass die Dokumente in übermässigem Umfang geschwärzt wurden», sagte Scarola. So seien in begründbaren Fällen Schwärzungen nötig – zum Schutz der Privatsphäre der Opfer und der Unschuldsvermutung mutmasslicher, bislang nicht öffentlich bekannter Täter. «Dennoch geht das Ausmass dieser Schwärzungen weit über alles hinaus, was ich für gerechtfertigt halte», erklärt Scarola.

