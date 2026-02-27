Bill Clinton: Habe «nichts falsch gemacht»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Aussage zu Epstein-Kontakten Bill Clinton: Habe «nichts falsch gemacht»

dpa

27.2.2026 - 19:03

Nach der Befragung der früheren Aussenministerin Hillary Clinton musste sich nun auch ihr Mann, Ex-Präsident Bill Clinton, den Fragen des US-Parlaments zu Epstein stellen.
Nach der Befragung der früheren Aussenministerin Hillary Clinton musste sich nun auch ihr Mann, Ex-Präsident Bill Clinton, den Fragen des US-Parlaments zu Epstein stellen.
Bild: Andres Kudacki/FR170905 AP/dpa

Der frühere US-Präsident Bill Clinton hat wegen seiner Beziehung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ausgesagt. Vor Kongressmitgliedern erklärte Clinton: «Ich habe nichts falsch gemacht».

,

DPA, Redaktion blue News

27.02.2026, 19:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach seiner Frau Hillary musste jetzt auch der frühere US-Präsident Bill Clinton vor Kongressmitgliedern zu seinen Kontakten zu Jeffrey Epstein aussagen.
  • Während Clintons Präsidentschaft war Epstein mehrere Male im Weissen Haus zu Besuch.
  • Zu der Beziehung zu dem Sexualstraftäter erklärte Clinton: «Ich habe nichts falsch gemacht».
Mehr anzeigen

Der frühere US-Präsident Bill Clinton hat vor Kongressmitgliedern zu seinen einstigen Kontakten zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ausgesagt. In einer Stellungnahme, die er am Freitag auf der Plattform X postete, teilte er mit Blick auf Epstein mit: «Ich habe nichts falsch gemacht». Er sei sich keiner Straftaten des Finanziers bewusst gewesen.

Die Aussage fand am Freitag hinter verschlossenen Türen in Clintons Wohnort Chappaqua im US-Bundesstaat New York statt. Es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger US-Präsident dazu gezwungen wurde, vor Mitgliedern des Kongresses auszusagen. Am Donnerstag hatte das bereits seine Ehefrau, Ex-Aussenministerin Hillary Clinton, getan.

Geburtstagsgeschenk für Sexualstraftäter. Trump und Clinton geraten in Epstein-Affäre unter Druck

Geburtstagsgeschenk für SexualstraftäterTrump und Clinton geraten in Epstein-Affäre unter Druck

Bill Clinton wird kein Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein vorgeworfen. Hillary Clinton sagte Abgeordneten, sie habe nichts von den kriminellen Machenschaften des inzwischen verstorbenen Epstein gewusst, dem sexueller Missbrauch von Mädchen vorgeworfen wird. Zudem könne sie sich nicht daran erinnern, ihn getroffen zu haben. Die frühere First Lady sagte, sie gehe davon aus, dass ihr Mann aussagen werde, dass er ebenfalls nichts von dem sexuellen Missbrauch durch den Finanzier Epstein gewusst habe zu der Zeit, als die beiden noch Kontakt zueinander hatten.

Bill Clintons Verhältnis zu Epstein und dessen ehemaliger Freundin Ghislaine Maxwell in der Zeit zwischen Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre ist öffentlich bekannt. In den vergangenen Wochen sind mehrere Fotos des Ex-Präsidenten in den Dokumenten zu den Ermittlungen gegen Epstein und Maxwell aufgetaucht, die vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden. Clinton war unter anderem in einem Flugzeug neben einer Frau sitzend zu sehen, deren Gesicht unkenntlich gemacht worden war. Er hatte seinen Arm um sie gelegt. Auf einem anderen Foto sind Clinton und Maxwell mit einer weiteren Person, deren Gesicht unkenntlich gemacht wurde, in einem Pool zu sehen.

Während Clintons Präsidentschaft war Epstein mehrere Male im Weissen Haus zu Besuch. Später unternahmen beide mehrere gemeinsame Auslandsreisen für Wohltätigkeitsarbeit.

Präzedenzfall für Aussage Trumps geschaffen?

Im Lager der Demokraten des zu Epstein ermittelnden Kongressausschusses wird die erzwungene Aussage von Bill Clinton als Präzedenzfall gesehen, der auch für Präsident Donald Trump gelten sollte. Auch dieser hatte Beziehungen zu Epstein. «Wir fordern umgehend, dass wir Präsident Trump bitten, vor unserem Ausschuss auszusagen», sagte der demokratische Abgeordnete Robert Garcia am Donnerstag. Der republikanische Vorsitzende des Ausschusses, James Comer, ist aber nicht dazu bereit.

Mehr zum Thema

Kreuzverhör im Epstein-Ausschuss. Hillary Clinton will, dass Donald Trump «unter Eid» aussagt

Kreuzverhör im Epstein-AusschussHillary Clinton will, dass Donald Trump «unter Eid» aussagt

USA. Epstein-Affäre: Hillary Clinton sagt vor US-Kongress aus

USAEpstein-Affäre: Hillary Clinton sagt vor US-Kongress aus

Epstein-Skandal. Clintons fordern ihre öffentliche Anhörung in Kongressausschuss

Epstein-SkandalClintons fordern ihre öffentliche Anhörung in Kongressausschuss

Meistgelesen

Das ändert sich im März in der Schweiz
Holt sich Aarau zuhause gegen Rapperswil den Pflichtsieg?
Bill Clinton: Habe «nichts falsch gemacht»
Hund schleckt sie ab – Frau verliert alle Gliedmassen
Speed-Spezialist muss nach üblem Sturz auf Intensivstation