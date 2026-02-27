Bill Clinton: Habe «nichts falsch gemacht»

Nach der Befragung der früheren Aussenministerin Hillary Clinton musste sich nun auch ihr Mann, Ex-Präsident Bill Clinton, den Fragen des US-Parlaments zu Epstein stellen. Bild: Andres Kudacki/FR170905 AP/dpa

Der frühere US-Präsident Bill Clinton hat wegen seiner Beziehung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ausgesagt. Vor Kongressmitgliedern erklärte Clinton: «Ich habe nichts falsch gemacht».

DPA, Redaktion blue News dpa

Während Clintons Präsidentschaft war Epstein mehrere Male im Weissen Haus zu Besuch.

Zu der Beziehung zu dem Sexualstraftäter erklärte Clinton: «Ich habe nichts falsch gemacht». Mehr anzeigen

Der frühere US-Präsident Bill Clinton hat vor Kongressmitgliedern zu seinen einstigen Kontakten zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ausgesagt. In einer Stellungnahme, die er am Freitag auf der Plattform X postete, teilte er mit Blick auf Epstein mit: «Ich habe nichts falsch gemacht». Er sei sich keiner Straftaten des Finanziers bewusst gewesen.

Die Aussage fand am Freitag hinter verschlossenen Türen in Clintons Wohnort Chappaqua im US-Bundesstaat New York statt. Es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger US-Präsident dazu gezwungen wurde, vor Mitgliedern des Kongresses auszusagen. Am Donnerstag hatte das bereits seine Ehefrau, Ex-Aussenministerin Hillary Clinton, getan.

Bill Clinton wird kein Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein vorgeworfen. Hillary Clinton sagte Abgeordneten, sie habe nichts von den kriminellen Machenschaften des inzwischen verstorbenen Epstein gewusst, dem sexueller Missbrauch von Mädchen vorgeworfen wird. Zudem könne sie sich nicht daran erinnern, ihn getroffen zu haben. Die frühere First Lady sagte, sie gehe davon aus, dass ihr Mann aussagen werde, dass er ebenfalls nichts von dem sexuellen Missbrauch durch den Finanzier Epstein gewusst habe zu der Zeit, als die beiden noch Kontakt zueinander hatten.

As someone who grew up in a home with domestic abuse, not only would I not have flown on his plane if I had any inkling of what he was doing—I would have turned him in myself and led the call for justice for his crimes, not sweetheart deals. pic.twitter.com/0rX8cat5Pu — Bill Clinton (@BillClinton) February 27, 2026

Bill Clintons Verhältnis zu Epstein und dessen ehemaliger Freundin Ghislaine Maxwell in der Zeit zwischen Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre ist öffentlich bekannt. In den vergangenen Wochen sind mehrere Fotos des Ex-Präsidenten in den Dokumenten zu den Ermittlungen gegen Epstein und Maxwell aufgetaucht, die vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden. Clinton war unter anderem in einem Flugzeug neben einer Frau sitzend zu sehen, deren Gesicht unkenntlich gemacht worden war. Er hatte seinen Arm um sie gelegt. Auf einem anderen Foto sind Clinton und Maxwell mit einer weiteren Person, deren Gesicht unkenntlich gemacht wurde, in einem Pool zu sehen.

Während Clintons Präsidentschaft war Epstein mehrere Male im Weissen Haus zu Besuch. Später unternahmen beide mehrere gemeinsame Auslandsreisen für Wohltätigkeitsarbeit.

Präzedenzfall für Aussage Trumps geschaffen?

Im Lager der Demokraten des zu Epstein ermittelnden Kongressausschusses wird die erzwungene Aussage von Bill Clinton als Präzedenzfall gesehen, der auch für Präsident Donald Trump gelten sollte. Auch dieser hatte Beziehungen zu Epstein. «Wir fordern umgehend, dass wir Präsident Trump bitten, vor unserem Ausschuss auszusagen», sagte der demokratische Abgeordnete Robert Garcia am Donnerstag. Der republikanische Vorsitzende des Ausschusses, James Comer, ist aber nicht dazu bereit.