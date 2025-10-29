Bill Gates hat seine Meinung zum Klimawandel geändert

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wird nicht zum Untergang führen» Bill Gates hat seine Meinung zum Klimawandel geändert

Noemi Hüsser

29.10.2025

Bill Gates schaut auf sein Leben zurück. (Archivbild)
Bill Gates schaut auf sein Leben zurück. (Archivbild)
Annette Riedl/dpa

Vor dem Start der UN-Klimakonferenz in Brasilien warnt Bill Gates vor einem einseitigen Blick auf die Erderwärmung. Seine Vorschläge stossen bei Klimawissenschaftler*innen jedoch auf scharfe Kritik.

Noemi Hüsser

29.10.2025, 22:35

29.10.2025, 22:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bill Gates fordert eine Neuausrichtung der Klimapolitik mit stärkerem Fokus auf Armuts- und Krankheitsbekämpfung, statt allein auf Bekämpfung der Erderwärmung.
  • Wissenschaftler*innen kritisieren seine Position scharf und warnen, sie könne Klimaschutzbemühungen untergraben und falsche Prioritäten setzen.
  • Gates will mit seiner Denkschrift vor der UN-Klimakonferenz in Brasilien Investitionen und Innovationen für Entwicklungsländer anstossen.
Mehr anzeigen

Microsoft-Mitgründer Bill Gates sieht die Zeit für einen Kurswechsel im Kampf für den Klimaschutz gekommen. «Obwohl der Klimawandel schwerwiegende Folgen haben wird, wird er nicht zum Untergang der Menschheit führen», schrieb Bill Gates in einem am Dienstag veröffentlichten Beitrag auf seinem persönlichen Blog.

Der Milliardär forderte, man müsse den Fokus weg von einer Eindämmung des Anstiegs der Erderwärmung hin zu einem Kampf gegen Armut und Krankheit verlegen. Die globale Durchschnittstemperatur ist laut Gates «nicht der beste Massstab für unsere Fortschritte im Klimaschutz».

Weiter kritisiert Gates, dass sich Klimaschützer*innen wegen negativer Prognosen zu sehr mit kurzfristigen Zielen zur Reduzierung von CO₂-Emissionen und anderen Treibhausgasen beschäftigt hätten. Dadurch seien Ressourcen von effektiveren Dingen abgezogen worden, die zur Verbesserung der Lebensqualität auf einer sich erwärmenden Erde beitrügen.

Noch 2021 hat Gates ein Buch mit dem Titel «Wie wir die Klimakatastrophe verhindern» veröffentlicht. Darin plädiert er dafür, Treibhausgasemissionen nicht nur zu reduzieren, sondern bis 2050 auf Netto-Null einzuschränken.

Wissenschaft kritisiert Gates Meinung

Klimawissenschaftler*innen sind der Ansicht, dass auch nur ein winziger Anstieg der Erderwärmung zu extremem Wetter beitrage und die Gefahr des Aussterbens von Arten begünstige. Sie kritisieren deshalb Gates' Aussagen.

Der Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, Jeffrey Sachs, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur DPA, das Dokument von Gates sei «sinnlos, vage, nicht hilfreich und verwirrend». Man könne sowohl die Armut reduzieren als auch das Klima verwandeln, wenn die Öl-Lobby eingedämmt werde.

USA. Gates: Millionen Kinder sterben wegen Musks Etatkürzungen

USAGates: Millionen Kinder sterben wegen Musks Etatkürzungen

Michael Oppenheimer, Professor an der Princeton University, sagte der «New York Times», dass Gates’ Aussagen leicht von Leuten genutzt werden könnten, die den Klimaschutz sabotieren wollen. Gates vermittle damit ein falsches Entweder-oder, wie es oft von Klimaskeptiker*innen komme, das Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels gegen die Entwicklungshilfe für die Armen ausspielt.

 «Wenn Sie glauben, dass das Klima nicht wichtig sei, werden Sie der Denkschrift nicht zustimmen», verteidigte sich Gates in einem Gespräch mit Reportern vor Veröffentlichung seines Dokuments. Er habe mit einer Kontroverse gerechnet.

Gates traf sich bereits mehrmals mit Trump

Gates Absicht hinter der Denkschrift sei es, für mehr Investitionen und Innovation zu Gunsten armer Länder zu sorgen. Gates wolle damit ein Zeichen vor der im November beginnenden UN-Klimakonferenz in Brasilien setzen.

Obwohl Gates im US-Wahlkampf die Demokratin Kamala Harris unterstützt hatte, traf er sich nach Trumps Sieg mehrmals mit dem US-Präsidenten und sprach im Nachhinein positiv über ihn. Trump bestreitet jedoch die Existenz und Folgen der Klimakrise. Unter seiner Regierung kürzten die USA ihre Finanzhilfen für Entwicklungsländer, die sich an die Erderwärmung anpassen müssen.

Von diesen Kürzungen war auch die Gates Foundation betroffen. Die Impfstoff-Kooperation Gavi, die mithilfe seiner Stiftung ins Leben gerufen wurde, werde für die nächsten fünf Jahre 25 Prozent weniger finanzielle Mittel im Vergleich zu den vergangenen fünf Jahren haben, teilte Gates mit. Die Gates Foundation engagiert sich weltweit für Gesundheit, Bildung und Entwicklungshilfe – insbesondere im Kampf gegen Krankheiten wie Aids, Tuberkulose und Malaria.

Mehr aus dem Ressort

Hüttenwartin über den Klimawandel in den Bergen: «Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Hüttenwartin über den Klimawandel in den Bergen: «Die Berge sind wunderschön, sie können aber auch brutal sein»

Mitten in der idyllischen Bergwelt rund um die Tschiervahütte zeigt sich der Klimawandel mit voller Wucht. Hüttenwartin Caroline Zimmermann erlebt dort, wie sich die Alpen und damit auch ihr Alltag in der Hütte verändern.

22.07.2025

Meistgelesen

Bilderlüge im Weissen Haus – wie Trump Chaos erfindet, um Stärke zu zeigen
Basel weist den FCZ in die Schranken und gewinnt den Klassiker mit 2:0
Bill Gates hat seine Meinung zum Klimawandel geändert
Juan Carlos: «Habe viele Menschen enttäuscht»
SAC-Hüttenwarte ziehen wegen Instagram-Touristen die Reissleine und hören auf

Mehr internationale News

USA unter Donald Trump. Notenbank Fed senkt Leitzins erneut +++ Südkorea schenkt Trump goldene Krone

USA unter Donald TrumpNotenbank Fed senkt Leitzins erneut +++ Südkorea schenkt Trump goldene Krone

Ukraine-Ticker. Wichtige ukrainische Städte laut Putin umzingelt – Kiew dementiert

Ukraine-TickerWichtige ukrainische Städte laut Putin umzingelt – Kiew dementiert

Mega-Hurrikan «Melissa». UNO: «Beispiellose Zerstörung» in Jamaika ++ Hurrikan nimmt Kurs auf die Bahamas

Mega-Hurrikan «Melissa»UNO: «Beispiellose Zerstörung» in Jamaika ++ Hurrikan nimmt Kurs auf die Bahamas