Bill Gates äussert sich jetzt zur Epstein-Affäre. KEYSTONE

Bill Gates hat sich erstmals ausführlich zu seiner Verbindung mit Jeffrey Epstein geäussert. In einem Interview spricht der Microsoft-Gründer von einer «Sackgasse» und weist zentrale Vorwürfe zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bill Gates sagt, er habe Jeffrey Epstein 2011 kennengelernt und den Kontakt später bereut.

Vorwürfe über Treffen mit Frauen und einen Inselbesuch weist er entschieden zurück.

Gates bezeichnet eine Epstein-E-Mail mit Anschuldigungen gegen ihn als «falsch» und «nie versendet». Mehr anzeigen

Der Microsoft-Mitgründer Bill Gates hat sich am Mittwoch in einem Interview mit dem australischen Sender 9News zu seiner früheren Verbindung mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geäussert. Gates zeigt sich selbstkritisch – und weist zugleich zentrale Vorwürfe zurück.

Er habe Epstein im Jahr 2011 kennengelernt, sagt Gates. «Er kannte sehr viele sehr reiche Leute und behauptete, er könne sie dazu bringen, Geld für globale Gesundheitsprojekte zu spenden», erklärt der Milliardär. Rückblickend sei dieser Ansatz gescheitert: «Im Nachhinein betrachtet war das eine Sackgasse.»

Gates spricht offen von einem Fehler. «Es war dumm von mir, Zeit mit ihm zu verbringen», sagt er. «Ich bin einer von vielen, die es bereuen, ihn jemals kennengelernt zu haben.» Jede Begegnung mit Epstein bedauere er heute: «Jede Minute, die ich mit ihm verbracht habe, bereue ich, und ich entschuldige mich dafür.»

Gates weist Vorwürfe zurück

In den zuletzt veröffentlichten Epstein-Akten taucht eine E-Mail auf, in der behauptet wird, Gates habe über Epstein Treffen mit Frauen organisiert und sich dabei mit einer Geschlechtskrankheit infiziert. Diese Darstellung weist Gates entschieden zurück. «Anscheinend hat Jeffrey eine E-Mail an sich selbst geschrieben», sagt er. «Diese E-Mail wurde nie abgeschickt. Die E-Mail ist falsch.»

Er wisse nicht, was Epstein damit bezweckt habe. «Ich weiss nicht, was er sich dabei gedacht hat», sagt Gates. «Es erinnert mich nur daran, dass ich jede Minute, die ich mit ihm verbracht habe, bereue.»

Auch Berichte über einen Besuch auf Epsteins berüchtigter Privatinsel weist Gates zurück. «Ich war nie auf der Insel», sagt er im Interview. «Ich habe keine Frauen getroffen.»

Gates’ frühere Ehefrau Melinda French Gates hatte sich ebenfalls öffentlich zu den neuen Enthüllungen geäussert. Gegenüber dem US-Sender NPR sagte sie laut 9News, die Vorwürfe erinnerten sie an «sehr, sehr schmerzhafte» Zeiten in ihrer Ehe. Die Treffen von Gates mit Epstein seien einer der Hauptgründe für die Scheidung gewesen, die 2021 vollzogen wurde.

Bill und Melinda Gates hatten 1994 geheiratet und gemeinsam die Gates-Stiftung gegründet, die nach eigenen Angaben seit ihrer Gründung mehr als 100 Milliarden Dollar für wohltätige Zwecke ausgegeben hat.