Avelo Airlines fliegt über 40 Ziele in den USA an. Mit Abschiebeflügen bessert die Fluggesellschaft ihr Portemonnaie auf. Archivbild: IMAGO/USA TODAY Network

Mit Abschiebeflügen nach Kolumbien, Venezuela und El Salvador hat Donald Trump bereits Hunderte unliebsame Migranten ausser Landes geschafft. Die Billigairline Avelo Airlines stellt dafür ihre Maschinen zur Verfügung – es hagelt Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die amerikanische Fluggesellschaft Avelo Airlines übernimmt für Donald Trump die Abschiebeflüge.

Für die Airline ist das ein einträgliches Geschäft.

Gleichzeitig erntet Avelo Airlines für diese Praxis viel Kritik. Mehr anzeigen

Wer sich nicht so häufig mit dem Flugzeug in den USA durch die Luft bewegt, dürfte von Fluggesellschaft Avelo Airlines noch nicht viel gehört haben. Am 28. April 2021 flog Avelo Airlines zum ersten Mal eine Route im inneramerikanischen Netz. Mittlerweile fliegen 20 Boeing 737 für die Airline aus Houston. Insgesamt 40 Zielflughäfen steuert die Fluggesellschaft in den USA an.

Inzwischen hat die Fluggesellschaft ihr Geschäftsmodell ausgeweitet. Denn die Airline entschied Anfang April, Abschiebeflüge für die Trump-Regierung durchzuführen, berichtet der «Focus». Drei Boeing 737 stehen nun dauerhaft am Mesa Gateway Airport in Arizona für Rückführungen zur Verfügung.

Einträgliches Geschäft

Das ist ein einträgliches Geschäft, sagt Avelo-Chef Andrew Levy. So könne man das Kerngeschäft mit Linienflügen stabil weiterentwickeln. «Nach eingehenden Überlegungen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass diese neue Möglichkeit zu wertvoll ist, um sie nicht zu nutzen, da sie uns helfen wird, unsere Finanzen zu stabilisieren und unsere Reise fortzusetzen», erklärt Levy laut der Zeitung «The Middletown Press».

Boykottaufruf

Der Einsatz der Flugzeuge zu Deportationszwecken sorgt in den USA aber auch für scharfe Kritik. Verschiedene Politikerinnen und Politiker haben die Flüge bereits verurteilt, so auch Ned Lamont und William Tong, Gouverneur und Generalstaatsanwalt in Connecticut, wo Avelo eine Basis unterhält. Die Fluggesellschaft kassiert dort Subventionen in Form von Steuervergünstigungen.

«Wir lehnen die unmenschlichen Abschiebepraktiken der Trump-Administration ab, lehnen die Zusammenarbeit mit dem Bundesstaat Connecticut zur Unterstützung von Avelo ab, solange dieser an diesen Praktiken beteiligt ist, und verpflichten uns, Avelo zu boykottieren, solange das Unternehmen von Abschiebeflügen profitiert», heisst es auf Change.org.

Der Airline drohen Sanktionen

An den Flughäfen fanden bereits erste Proteste und Petitionen statt, um die Abschiebeflüge von Avelo zu stoppen. Inzwischen erwägt der Bundesstaat Connecticut, Unternehmen zu sanktionieren und Subventionen zu streichen, die Flugzeuge für Abschiebeflüge zur Verfügung stellen.

Die Airline rechtfertigt im Gegenzug ihr Vorgehen – auch wenn das «Gewicht dieser Bedenken» anerkannt werde. Die Praxis sei weder neu noch politisch motiviert. Schliesslich hätten auch während der Amtszeit von Joe Biden ähnliche Abschiebeflüge stattgefunden.