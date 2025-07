Der Journalist Avi Grintzajg vertritt die Haltung, in Gaza gebe es keinen Hunger. (Archivbild) Facebook

Ein Tweet des israelischen Journalisten Avi Grintzajg zur geplanten Anerkennung Palästinas durch Grossbritannien hat eine Welle der Empörung ausgelöst. Grintzajg verteidigte sich später mit dem Hinweis, seine Aussage sei «satirisch» gemeint gewesen.

Der israelische Journalist Avi Grintzajg hat mit einem Beitrag auf X heftige Reaktionen ausgelöst. Auslöser war eine politische Ankündigung aus Grossbritannien: Premierminister Keir Starmer erklärte, sein Land werde den Staat Palästina Ende September anerkennen. Voraussetzung sei, dass Israel bis dahin wesentliche Schritte unternehme, um die katastrophale Lage im Gazastreifen zu beenden und sich klar zu einem nachhaltigen Frieden bekenne.

Grintzajg reagierte am Dienstag mit einem Tweet in hebräischer Sprache: «Das ist okay, bis September – mit Gottes Hilfe – wird es nichts mehr geben, das man anerkennen kann.» Der Beitrag wurde bis Donnerstag über 3,9 Millionen Mal aufgerufen.

Die Reaktionen folgten prompt. Zahlreiche User warfen Grintzajg vor, zur Zerstörung Palästinas aufzurufen. Einige sprachen sogar von einem «Aufruf zum Völkermord». Andere reagierten mit offen antisemitischen Kommentaren, darunter Holocaustvergleiche und persönliche Drohungen gegen Grintzajg.

Journalist will Kommentar «zynisch-satirisch» gemeint haben

Am Folgetag versuchte Grintzajg, seine Aussage zu relativieren. Der Tweet sei «zynisch-satirisch» gemeint gewesen, schrieb er. Gemeint sei nicht die physische Vernichtung von Menschen, sondern der drohende Zusammenbruch palästinensischer Machtstrukturen – etwa der Autonomiebehörde oder der Kontrolle durch die Hamas.

Die Empörung über seine Aussage sei gezielt erzeugt worden, so Grintzajg weiter. «Hamas-Unterstützer*innen und Kollaborateure» würden seine Worte bewusst aus dem Zusammenhang reissen, um ihn zu diffamieren.

Rhetoriklehre kennt «Provozieren und relativieren»-Taktik

Der Vorgang erinnert an das Motte-und-Bailey-Argument – ein rhetorischer Trick, bei dem zuerst eine provokative und schwer zu verteidigende Aussage getätigt wird. In diesem Fall die Anspielung, dass es bis September keinen palästinensischen Staat mehr geben werde.

Wird diese Aussage kritisiert, zieht sich der Urheber auf eine abgeschwächte, harmlosere Version zurück – hier die Erklärung, man habe lediglich den Zerfall politischer Strukturen gemeint. Diese Strategie ermöglicht es, maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen und sich danach scheinbar sachlich zu verteidigen. Die ursprüngliche Provokation bleibt jedoch im Raum stehen – ohne dass sich der Urheber ernsthaft mit deren Wirkung oder Verantwortung auseinandersetzen muss.

Dass die Provokation zumindest erwünscht war, zeigte Grintzajg später in einem englischsprachigen Beitrag. Darin bedankte er sich bei allen «Terroristen, Nazis und Hamas-Liebhabern», die «wütend» über seinen Tweet wurden. So habe er herausfinden können, wen er alles auf dem sozialen Netzwerk blockieren müsse.

