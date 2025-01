Trump-Parteifreund will Bischöfin «auf Deportationsliste setzen»

Bischöfin appelliert an Trump: «Haben Sie Erbarmen» – US-Präsident fordert Entschuldigung

STORY: Ein Gottesdienst markierte den Start in Donald Trumps ersten vollen Arbeitstag als 47. Präsident der Vereinigten Staaten. In der Washington National Cathedral in der US-Hauptstadt bekam der Republikaner aber nicht nur salbungsvolle Worte zu hören. Die Bischöfin von Washington, Mariann Edgar Budde, wandte sich in ihrer Predigt direkt an Trump. «Im Namen unseres Gottes bitte ich Sie, zeigen Sie Erbarmen mit den Menschen in unserem Land, die jetzt Angst haben. Es gibt schwule, lesbische und trans Kinder in demokratischen, republikanischen und unabhängigen Familien, von denen einige um ihr Leben fürchten. Und die Menschen, die unsere Ernte einfahren und unsere Bürogebäude putzen, die in Geflügelfarmen und Fleischverarbeitungsbetrieben arbeiten, die in Restaurants das Geschirr abwaschen, nachdem wir gegessen haben, und die Nachtschichten in Krankenhäusern arbeiten. Sie sind vielleicht keine Staatsbürger oder haben nicht die richtigen Papiere, aber die grosse Mehrheit der Einwanderer ist nicht kriminell. Sie zahlen Steuern und sind gute Nachbarn.» // «Unser Gott lehrt uns, dass wir Fremden gegenüber barmherzig sein sollen, denn wir alle waren einmal Fremde in diesem Land.» Auf die Frage, wie ihm der Gottesdienst gefallen habe, sagte der US-Präsident den Journalisten vor der Kathedrale. «Wie fanden Sie es? Hat's Ihnen gefallen? Es war nicht sehr aufregend, oder? Ich fand es nicht gut, vielen Dank. Sie könnten das viel, viel besser.» Auf seiner Social-Media-Webseite Truth Social schrieb Trump später, die «sogenannte Bischöfin» sei eine linksradikale Trump-Hasserin, die einen fiesen Ton angeschlagen habe. Sie und ihre Kirche schuldeten ihm dafür eine Entschuldigung, so Trump.

