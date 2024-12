Bitcoin in den Schlagzeilen

STORY: Der Bitcoin war in den vergangenen Wochen auf Rekordkurs und hatte die 100.000-Dollar-Grenze fest im Visier. Die Bewertung der Kryptowährung hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Diese Kursrallye hat nach Ansicht der Experten viele Gründe: Niedrige Zinsen, viel Geld im Markt, höhere Akzeptanz für den Bitcoin und die Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident, um nur einige zu nennen. Trump hatte während seines Wahlkampfs versprochen, die Vereinigten Staaten zur «Krypto-Hauptstadt des Planeten» zu machen und einen nationalen Bitcoin-Vorrat anzulegen. Trotz alledem sollten sich Anleger gut überlegen, ob sie in den Bitcoin investieren wollen, sagt Volker Brühl, Geschäftsführer am Center for Financial Studies an der Goethe-Universität Frankfurt: O-Ton Volker Brühl, Geschäftsführer Center for Financial Studies «Gerade als Kleinanleger muss man berücksichtigen, dass die Kurse von Bitcoin und anderen Kryptowährungen schon sehr stark gelaufen sind. Das heisst, Kursgewinne haben sich schon sehr stark eingestellt und insofern muss man sich die Frage stellen, ob es jetzt noch ein günstiger Zeitpunkt ist, bei diesen hohen Kursen einzusteigen. Denn man hat in der Vergangenheit gesehen, dass dort auch Rückschläge sehr häufig nach grossen Kurssprüngen kommen können und insofern ist hier eher Vorsicht angesagt.» Zur Vorsicht rät auch die Finanz-Podcasterin Carmen Mayer. Der Bitcoin mache sehr schnelle und grosse Bewegungen nach oben, aber auch nach unten. Er sei also sehr volatil. O-Ton Carmen Mayer, Finanz-Podcasterin: «Ich würde nie mein ganzes Geld in Bitcoin reintun. Also zehn Prozent des Nettovermögens, das liquide ist, reicht vollkommen aus, finde ich. Aber ich finde, es ist eine schöne Diversifikation. Es ist anders als Aktien, es ist es anders als Immobilien, es ist anders als Gold oder auch Silber. Und es ist einfach auch eine spannende Technologie, die man, wenn man investiert ist, auch schön mitverfolgen kann, was alles passiert auch mit Ethereum und den weiteren Kryptocurrencies, die es so gibt.» Wie es mit dem Bitcoin weitergehen wird, kann natürlich niemand so genau sagen. Dass die Kryptowährung mittlerweile aber sehr ernst genommen wird, ist eine Tatsache.

