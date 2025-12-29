Selenskyjs «Selbstkontrolle» geht viral – nach Trumps bizarrer Aussage Beim Treffen in Trumps Club Mar-a-Lago sorgt eine Russland-Aussage des Ex-Präsidenten für verblüffte Blicke seitens Selenskyjs. 29.12.2025

Nach dem Treffen zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj sorgt ein Video von deren Pressekonferenz in Trumps Mar-a-Lago-Club für Aufsehen.

Es zeigt Selenskyjs verblüffte Reaktion auf Trumps Aussage, Russland wünsche der Ukraine Erfolg.

In sozialen Medien wird Selenskyj für seine Selbstbeherrschung gefeiert.

Nach dem weitgehend ergebnislosen Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida zu einem möglichen Ende des Ukraine-Kriegs macht ein Video-Clip im Netz die Runde.

Er zeigt Selenskyjs Reaktion auf eine Aussage des US-Präsidenten bei der gemeinsamen Pressekonferenz in Trumps Privatclub Mar-a-Lago. Der ukrainische Präsident neigt den Kopf zur Seite, zieht die Augenbraue hoch und lächelt erstaunt.

Vor dem bilateralen Treffen hatte Trump mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert. Gefragt nach den Inhalten des Gesprächs sagte Trump, dem viele Kritiker seine Russlandnähe vorhalten: «Russland wünscht sich den Erfolg der Ukraine.» Trump räumte ein: «Es klingt ein bisschen merkwürdig.»

«Wir sind alle Selenskyj»

Diese Einschätzung nahm Selenskyj sichtlich verwundert und leicht amüsiert auf. Russland hatte das Nachbarland im Februar 2022 überfallen. Seither wehrt sich die Ukraine mit westlicher Hilfe gegen die Invasion.

We are all Zelensky. But no one on Earth has his self-control. https://t.co/nj3ISBXwmF — Garry Kasparov (@Kasparov63) December 28, 2025

Der russische Regierungskritiker und frühere Schachweltmeister Garry Kasparow, schrieb auf der Plattform X: «Wir sind alle Selenskyj. Aber niemand auf Erden hat seine Selbstkontrolle.» Dazu postete er den Clip der Pressekonferenz in Mar-a-Lago.

Auf dem X-Konto des Magazins «Business Ukraine» hiess es zu dem Clip: «Selenskyj verdient einen Preis allein dafür, dass er sich an diesem Punkt der Pressekonferenz beherrscht.» Andere Nutzer in sozialen Medien äusserten sich ähnlich und teilten Bilder und Videos der Szene.