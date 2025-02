«Niemand, ausser mir...» – Kanzler im Krawallmodus: Warum Schröders Elefantenrunde 2005 unvergessen bleibt Seit 1969 treten in Deutschland nach jeder Bundestagswahl die Spitzenpolitiker der Parteien im Fernsehen auf. Die «Elefantenrunde» 2005 ging in die Geschichte ein - dank einer bizarren Performance von Kanzler Gerhard Schröder. 21.02.2025

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Wahlabend der Bundestagswahl 2005 legt Gerhard Schröder im deutschen Fernsehen einen kuriosen Auftritt hin.

Schröder war von Anfang an auf Krawall gebürstet.

Höhepunkt der Talkrunde: Gerhard Schröder sah sich als klarer Wahlsieger und weiterer Kanzler - obwohl Angela Merkel laut Hochrechnungen einen Vorsprung hatte.

blue News zeigt dir den Polterauftritt-Auftritt des Kanzlers, der in die Fernsehgeschichte einging. Mehr anzeigen

Millionen Menschen verfolgten am Wahlabend im September 2005 Schröders TV-Auftritt in der «Berliner Runde». In dem Traditions-TV-Format, das auch als Elefantenrunde bezeichnet wird, stellen sich die Spitzenkandidaten der Parteien nach den ersten Hochrechnungen noch am Wahlabend den Fragen der Journalisten.

Die Elefantenrunde nach der Bundestagswahl am 18.09.2005 im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin: Unions-Kanzlerkandidatin Angela Merkel, die Chefredakteure von ZDF und ARD, Nikolaus Brender, Hartmann von der Tann, und Bundeskanzler Gerhard Schröder. KEYSTONE

Und viele fragten sich anschliessend: Was war da los mit Gerhard Schröder? War er vielleicht sogar betrunken?

Bereit zum Lospoltern

Schröder warf den beiden TV-Journalisten Nikolaus Brender und Hartmann von der Tann vor, eine Kampagne gegen ihn gefahren zu haben, und weigerte sich, den – wenn auch hauchdünnen – Wahlsieg Angela Merkels anzuerkennen: «Ihr intellektuelles Problem in allen Ehren» – war seine Antwort auf die Frage, wie er denn ohne Mehrheit eine Regierung bilden wolle.

Dass damals Alkohol im Spiel war, schloss Jahre später einer der beiden damaligen Moderatoren, Nikolaus Brender, in einem Gastbeitrag für das Polit-Magazin Cicero aus.

Merkel gewinnt, Schröder geht

Angela Merkels CDU gewann dann selbstredend die Bundestagswahl 2005, Schröders Polterauftritt schrieb Fernsehgeschichte.

Im Video zeigt dir blue News Gerhard Schröders denkwürdigen Auftritt und erklärt dir die Zusammenhänge.