Bizarres Trump-Gemälde erntet Spott im Netz

Ein Gemälde des konservativen Künstlers Jon McNaughton zeigt den amerikanischen Präsidenten Donald Trump als Dirigent eines MAGA-Orchesters. Die Stimmen dazu gehen auseinander.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das neue Werk «MAGA Symphony» des Künstlers Jon McNaughton inszeniert Donald Trump als Maestro eines Orchesters.

Charlie Kirk, Karoline Leavitt, Elon Musk und mehrere Familienmitglieder von Trump figurieren als Musiker.

Das Gemälde ist als Druck ab umgerechnet 22 CHF erhältlich. Mehr anzeigen

Ein neues Gemälde des konservativen US-Künstlers Jon McNaughton sorgt für Diskussionen: Es zeigt Donald Trump als Dirigenten einer «MAGA Symphony», umgeben von Familie, Verbündeten und loyalen Mitstreitern. Zu sehen sind unter anderem der bei einem Attentat getötete Charlie Kirk an der Geige, Pressesprecherin Karoline Leavitt an der Harfe und Elon Musk mit einer E-Gitarre.

McNaughton beschreibt sein Werk als «den Klang einer Nation, die erwacht und sich daran erinnert, wer sie ist». In den sozialen Medien wurde das Bild als «kitschig», «übertrieben» oder gar «peinlich» bezeichnet.

Wie amerikanische Medien berichten, hat Trump selbst das Werk auf seiner Plattform Truth Social als Video geteilt. Das Gemälde ist als Druck erhältlich, Preise reichen von 29 bis 705 Dollar, umgerechnet zwischen 22 und 550 Franken.

