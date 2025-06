So verheerend sind die Folgen von Musks Kahlschlag

Elon Musk richtete mit seiner Effizienzbehörde Doge verheerende Schäden in der US-Regierung an. Keystone (Archivbild)

Elon Musk hat zwar die Effizienzbehörde Doge verlassen. Doch die Schäden, die unter seiner Leitung angerichtet wurden, sind schwer rückgängig zu machen – wie das Beispiel des Friedensinstituts USIP zeigt.

Die Beschäftigten des U.S. Institute of Peace (USIP) waren schon nervös. Die von Techmilliardär Elon Musk geleitete Effizienzbehörde hatte bereits den Vorstand des Instituts, den amtierenden Präsidenten und den langjährigen externen Berater abgesetzt. Doch bis 21.30 Uhr am 28. März gab es noch Hoffnung auf Schadensbegrenzung. Dann kamen in persönlichen E-Mailboxen Kündigungsschreiben an.

Nach seinem Abschied lässt Musk nun eine angeschlagene US-Regierung zurück. Das Skript des Departments of Government Efficiency (Doge) lautete gleichbleibend: Einrichtungen, IT-Systeme und Führung übernehmen, Personal entlassen und so schnell agieren, dass weder die Betroffenen selbst noch Gerichte reagieren oder den Schaden beheben können.

Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Diensts haben dieses Vorgehen schmerzlich miterlebt. Was USIP mit seinen 300 Beschäftigten besonders macht, ist, dass die blitzartige Übernahme durch Doge von einem Gericht für unrechtmässig erklärt wurde. Die Zentrale ist nun wieder in der Hand des ursprünglichen Vorstands und amtierenden Präsidenten.

Offensive gegen friedensstiftende Einrichtung

Ob das Institut wieder voll hergestellt werden kann, bleibt indes abzuwarten. Auch Bundesrichterin Beryl A. Howell hatte in einer Anhörung diese Frage aufgeworfen. «Ein Elefant im Porzellanladen macht viel kaputt», sagte sie.

USIP war in den 1980er-Jahren vom US-Kongress als unabhängige, gemeinnützige Denkfabrik gegründet worden. Zu den Aufgaben des Instituts gehören die Friedenssicherung sowie die Verhinderung und Beendigung von Konflikten. Zum Zeitpunkt des Doge-Eingriffs war das Friedensinstitut in 26 Konfliktgebieten aktiv, darunter Afghanistan.

Per Mail gefeuert

Das Institut war eine von vier Organisationen, gegen die sich das Dekret Nummer 14217 von US-Präsident Donald Trump vom 19. Februar richtete. Trotz Bemühungen, die Bedeutung von USIP zu erläutern, wurde ein Grossteil des Vorstands am 14. März per Mail gefeuert. Übrig blieben von Amts wegen lediglich die Kabinettsmitglieder Pete Hegseth und Marco Rubio, sowie der Präsident der Nationalen Verteidigungsuniversität. Binnen Minuten nach Versand der Kündigungsmails um 16 Uhr versuchten Doge-Mitarbeiter in das Gebäude zu gelangen, wurden jedoch am Betreten gehindert.

Am Wochenende darauf übte laut Gerichtsdokumenten die Bundespolizei FBI Druck auf das Sicherheitspersonal des Instituts aus. Doge kehrte am folgenden Montag zurück und gelangte mit Hilfe des FBI und der Washingtoner Polizei in die Zentrale. Beschäftigte wurden aus dem Gebäude eskortiert. USIP klagte am nächsten Tag gegen das Vorgehen. Dann kam der 28. März. Bis Mitternacht war fast das gesamte Personal des Instituts entlassen.

Weitreichende Konsequenzen

Die Folgen seien «tiefgreifend und verheerend» gewesen, sagt Scott Worden, Direktor der USIP-Programme für Afghanistan und Zentralasien. Da die Mitarbeitenden des Instituts keine Regierungsbediensteten seien, hätten sie keinen Anspruch auf staatliche Leistungen. Auch die Versicherung sei weg gewesen. Partner im Ausland hätten plötzlich ihre Unterstützung und die Kontakte verloren. Doge übernahm in Windeseile das Gebäude und andere Vermögenswerte des Instituts. Am 19. Mai schliesslich urteilte Richterin Howell, dass das Vorgehen der Behörde unrechtmässig gewesen sei. Der Fall liegt nun bei einem Berufungsgericht.

Gut zwei Wochen später sind etwa zehn Prozent der Menschen, die ansonsten in der Zentrale wären, damit beschäftigt, Systeme wieder in Gang zu bringen und Wartungen vorzunehmen. Auf den Schreibtischen liegen Unterlagen verstreut, die in der Eile der Übernahme zurückgelassen wurden. Da der Zugriff auf die Finanzmittel des Instituts erschwert ist, wurden Mitarbeitende beurlaubt, und Büros im Ausland bleiben geschlossen.

Nicoletta Barbera, amtierende Direktorin der USIP-Programme für West- und Zentralafrika gehört zu den Beurlaubten. «Wir haben USIP-Vertreter in Burkina Faso, Mali und Niger, denen über Nacht jegliche Unterstützung der Zentrale hier entzogen wurde», sagt sie. Als sie kürzlich von einem tödlichen Angriff in Burkina Faso erfahren habe, habe sie gedacht: «Was wäre gewesen, wenn ich unsere Arbeit dort während dieser Zeit hätte fortsetzen können?»

Der nun wieder amtierende USIP-Präsident George Moose befürchtet bleibende Schäden – für traumatisierte Beschäftigte und die Beziehungen zu Partnern weltweit. «Das wird schwer zu reparieren sein», sagt er.