Blind und gebrochene Flügel – so leiden Vögel unter dem Ukrainekrieg In der Ostukraine spüren nicht nur die Menschen den Krieg, sondern auch die Natur. Entlang der Frontlinie wurde ein ganzes Ökosystem zerstört. Eine Handvoll Freiwillige hält dagegen. 26.05.2026

In der Ostukraine spüren nicht nur die Menschen den Krieg, sondern auch die Natur. Entlang der Frontlinie wurde ein ganzes Ökosystem zerstört. Eine Handvoll Freiwillige hält dagegen.

Einst gehörte der Luftraum über der Ostukraine den Vögeln. Seit dem russischen Angriffskrieg dominieren ihn Raketen und Drohnen. Eulen und Störche bleiben in Anti-Drohnen-Netzen hängen. Ihre Lebensräume entlang der 1200 Kilometer langen Front sind zerbombt, vermint und verbrannt. Sogar Zugvögel ändern ihre Routen, da ihre Rastplätze verschwunden sind.

Einige Soldaten leisten erste Hilfe und bringen verletzte Vögel aus der Kriegszone in eine Pflegestation in der Nähe von Kiew. Doch die füllt sich rasant. Bereits über 200 Tiere befinden sich dort.

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