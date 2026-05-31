Blind und gebrochene Flügel – so leiden Vögel unter dem Ukrainekrieg

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zerbombte Lebensräume Blind und gebrochene Flügel – so leiden Vögel unter dem Ukrainekrieg

Adrian Kammer

31.5.2026

Blind und gebrochene Flügel – so leiden Vögel unter dem Ukrainekrieg

Blind und gebrochene Flügel – so leiden Vögel unter dem Ukrainekrieg

In der Ostukraine spüren nicht nur die Menschen den Krieg, sondern auch die Natur. Entlang der Frontlinie wurde ein ganzes Ökosystem zerstört. Eine Handvoll Freiwillige hält dagegen.

26.05.2026

In der Ostukraine spüren nicht nur die Menschen den Krieg, sondern auch die Natur. Entlang der Frontlinie wurde ein ganzes Ökosystem zerstört. Eine Handvoll Freiwillige hält dagegen.

Adrian Kammer

31.05.2026, 22:05

Einst gehörte der Luftraum über der Ostukraine den Vögeln. Seit dem russischen Angriffskrieg dominieren ihn Raketen und Drohnen. Eulen und Störche bleiben in Anti-Drohnen-Netzen hängen. Ihre Lebensräume entlang der 1200 Kilometer langen Front sind zerbombt, vermint und verbrannt. Sogar Zugvögel ändern ihre Routen, da ihre Rastplätze verschwunden sind.

Einige Soldaten leisten erste Hilfe und bringen verletzte Vögel aus der Kriegszone in eine Pflegestation in der Nähe von Kiew. Doch die füllt sich rasant. Bereits über 200 Tiere befinden sich dort.

Mehr Videos aus dem Ressort

Bedrohte Art: Auf den Spuren der letzten Steinkäuze der Schweiz

Bedrohte Art: Auf den Spuren der letzten Steinkäuze der Schweiz

Der Steinkauz entging nur knapp dem Aussterben in der Schweiz. Eine kleine Population im Tessin konnte sich dank Schutzmassnahmen erholen. Noch ist das Überleben der scheuen Eule aber nicht gesichert.

28.04.2023

Mehr zum Thema

«Die Ukraine wird zu einem Labor». 3 Punkte, die Kiews jüngste Erfolge im Krieg erklären

«Die Ukraine wird zu einem Labor»3 Punkte, die Kiews jüngste Erfolge im Krieg erklären

Ukraine-Ticker. Rumäniens Staatschef: Drohne war zweifelsfrei russisch +++ Selenskyj dankt Berlin für neues Flugabwehrsystem

Ukraine-TickerRumäniens Staatschef: Drohne war zweifelsfrei russisch +++ Selenskyj dankt Berlin für neues Flugabwehrsystem

Nur Probleme für den Kreml. Kein Tag des Sieges für Putin

Nur Probleme für den KremlKein Tag des Sieges für Putin

Meistgelesen

Die Hockey-Nati unterliegt Finnland und muss sich mit WM-Silber begnügen
Russland verliert Initiative auf dem Schlachtfeld
So lief Sexualaufklärung bei der BRAVO wirklich ab
Trumps Kontrolle der Republikaner könnte zum Verhängnis werden
Rumäniens Staatschef: Drohne war zweifelsfrei russisch +++ Selenskyj dankt Berlin für neues Flugabwehrsystem