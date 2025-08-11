  1. Privatkunden
Spektakulärer Mehrfach-Einschlag Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt

Christian Thumshirn

11.8.2025

Spektakulärer Mehrfach-Einschlag – Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt

Spektakulärer Mehrfach-Einschlag – Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt

In Beihai in China schlägt ein Blitz gleich mehrfach in ein Elektroauto ein – Trotz der ohrenbetäubenden Einschläge bleiben sowohl die Insassen als auch die empfindliche Elektronik des BYD Song Plus vollkommen unversehrt.

11.08.2025

In Beihai in China schlägt ein Blitz gleich mehrfach in ein Elektroauto ein. Trotz der ohrenbetäubenden Einschläge bleiben sowohl die Insassen als auch die empfindliche Elektronik des BYD Song Plus vollkommen unversehrt.

Christian Thumshirn

11.08.2025, 20:05

11.08.2025, 20:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Beihai in China wurde ein BYD Song Plus mehrfach von Blitzen getroffen – ein vorbeifahrendes Auto filmte das spektakuläre Ereignis.
  • Die Insassen blieben unverletzt, und weder Akku noch Elektronik des Elektroautos wurden beschädigt.
  • Die metallische Karosserie leitete den Blitz wie ein Faradayscher Käfig sicher ab, was die hohe Sicherheit moderner E-Autos bei Gewittern zeigt.
Mehr anzeigen

In der südchinesischen Stadt Beihai wurde ein Elektroauto gleich mehrfach von Blitzen getroffen. Das spektakuläre Ereignis wurde von der Dashcam eines anderen Verkehrsteilnehmers zufällig aufgezeichnet.

Innerhalb weniger Sekunden schlagen drei Blitze direkt in den chinesischen BYD Song Plus ein und sorgen für einen lauten Knall und sichtbare Brandspuren auf dem Autodach.

Blitzschläge gefilmt: Spektakel auf der Strasse

Trotz des eindrucksvollen Blitz-Spektakels blieben die Insassen unverletzt und auch die Fahrzeugelektronik zeigte keinerlei Schäden.

Die metallische Karosserie des E-Autos fungierte wie ein Faradayscher Käfig und leitete die elektrische Entladung sicher ab.

Das Video zeigt eindrucksvoll, wie robust und sicher moderne Autos selbst bei extremen Naturgewalten sind.

Mehr Videos aus dem Ressort

«Wie eine Bombe, die hochgeht»: Elektrischer Luxus-SUV explodiert und geht in Flammen auf

«Wie eine Bombe, die hochgeht»: Elektrischer Luxus-SUV explodiert und geht in Flammen auf

Ein über 65'000 Franken teures elektrisches Mercedes-SUV explodiert in der Einfahrt eines Einfamilienhauses. Die Überwachungskamera hält den vergeblichen und brandgefährlichen Löschversuch der Familie fest.

04.11.2024

