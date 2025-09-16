Ex-Geheimdienst-Chef soll Entführung von Block-Kindern geplant haben

Durchsuchungen wegen Entführungsversuch der Block-Kinder - Gallery Unter anderem in Hamburg werden Objekte durchsucht. Bild: dpa In der Hamburger Innenstadt gibt es eine Durchsuchung. Bild: dpa Durchsuchungen wegen Entführungsversuch der Block-Kinder - Gallery Unter anderem in Hamburg werden Objekte durchsucht. Bild: dpa In der Hamburger Innenstadt gibt es eine Durchsuchung. Bild: dpa

Im Fall um die Entführung der Kinder von Steakhaus-Erbin Christina Block gerät ein prominenter Name ins Spiel: Ermittler haben den früheren BND-Präsidenten August Hanning durchsucht. Ihm wird vorgeworfen, an einem gescheiterten Entführungsversuch beteiligt gewesen zu sein.

DPA, Agence France-Presse dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ex-BND-Präsident August Hanning und ein Ex-LKA-Mitarbeiter sollen einen gescheiterten Entführungsplan 2022 mitgetragen haben.

Zudem stehen sie im Verdacht, am erfolgreichen Kidnapping in der Silvesternacht 2023/24 beteiligt gewesen zu sein.

Bei der Razzia wurden 13 Objekte in Deutschland und der Schweiz durchsucht. Mehr anzeigen

Im Kriminalfall um die Entführung von zwei Kindern der Steakhauskettenerbin Christina Block sind Ermittler am Dienstag zu einer Razzia gegen den ehemaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendiensts (BND), August Hanning, und einen weiteren Beschuldigten ausgerückt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hamburg mit. Der 79-jährige Hanning und ein früherer Mitarbeiter des Hamburger Landeskriminalamts sollen als «Verantwortliche einer Sicherheitsfirma» unter anderem einen gescheiterten früheren Entführungsversuch im Jahr 2022 geplant haben.

Zudem sollen Hanning und der frühere Polizist gemeinsam mit Block und Mitarbeitern einer israelischen Sicherheitsfirma demnach versucht haben, den Vater der Kinder und Blocks früheren Ehemann sowie dessen Anwalt «durch wahrheitswidrige Vorwürfe aus dem Bereich der Pädophilie» in Verruf zu bringen. «Gegenstand der laufenden Ermittlungen» sei darüber hinaus auch, ob Hanning und der Mitbeschuldigte an der erfolgreichen Entführung der Block-Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 beteiligt gewesen seien.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden am Donnerstag im In- und Ausland insgesamt 13 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Es handelte sich um acht Wohn- und Geschäftsadressen der Beschuldigten sowie weitere Objekte von «Nichtverdächtigen» in mehrere Bundesländern und in der Schweiz. Betroffen von den Durchsuchungen seien acht Wohn- und Geschäftsadressen der Beschuldigten sowie fünf Objekte von Nicht-Verdächtigen in der Schweiz, in Hamburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Bei den Beschuldigten soll es sich um zwei pensionierte Beamte handeln.

Seit Mitte Juli läuft vor dem Landgericht Hamburg ein Prozess um die Entführung der beiden jüngsten Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block (52) in der Silvesternacht 2023/24. Block ist angeklagt, die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder aus der Obhut ihres Ex-Manns in Dänemark in Auftrag gegeben zu haben. Sie bestreitet das. Es gibt sechs Mitangeklagte, darunter ihr Lebensgefährte Gerhard Delling (66). Er hat bestritten, etwas Unrechtes getan zu haben. Die beiden nun Beschuldigten gehören nicht zu den Angeklagten.

Jahrelanger Sorgerechtsstreit

Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette «Block House», Eugen Block, streitet seit Jahren mit ihrem Ex-Mann Stephan Hensel (51) um das Sorgerecht für die beiden jüngsten ihrer vier gemeinsamen Kinder. Der Vater hatte sie nach einem Wochenendbesuch im August 2021 – laut Hamburger Staatsanwaltschaft widerrechtlich – nicht zur Mutter zurückgebracht.

In der Silvesternacht 2023/24 waren der damals zehnjährige Sohn und die 13-jährige Tochter mutmasslich von Mitarbeitern einer israelischen Sicherheitsfirma entführt und zur Mutter nach Deutschland gebracht worden. Nach wenigen Tagen mussten sie aufgrund einer Gerichtsentscheidung wieder zu ihrem Vater nach Dänemark zurückkehren.

Staatsanwaltschaft: schon 2022 Versuch

Bereits gut ein Jahr vor der Entführung soll es einen Versuch gegeben haben, die Kinder zur Mutter zurückzuholen. Laut Staatsanwaltschaft sah der Tatplan vor, die Kinder am Morgen des 9. November 2022 auf dem Schulweg in Süddänemark abzupassen, deren Begleitung abzulenken und der Kindesmutter zu ermöglichen, mit den Kindern im Auto davonzufahren. Zur Vollendung der Tat kam es demnach aber nicht, weil der Vater der Kinder verdächtige Personen an seinem Wohnhaus bemerkte und die dänische Polizei rief.

Die dänische Polizei ermittelte den Angaben zufolge gegen Christina Block und weitere Personen, stellte das Verfahren jedoch ein. Die Hamburger Staatsanwaltschaft stellte ihre Ermittlungen in dieser Sache ebenfalls aus formaljuristischen Gründen ein. Die dänische Polizei sei aber nicht gegen die beiden jetzt Beschuldigten aktiv geworden, weswegen jetzt in Hamburg Ermittlungen gegen sie liefen.