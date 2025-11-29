  1. Privatkunden
Gründungskongress verzögert Massive Proteste gegen neue AfD-Jugend legen Giessen lahm

dpa

29.11.2025 - 13:52

Zehntausende wollen im mittelhessischen Giessen gegen die neue AfD-Jugendorganisation demonstrieren. Bereits am frühen Morgen sorgen zahlreiche Aktionen für den erwarteten Ausnahmezustand.

,
,

DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News

29.11.2025, 13:52

29.11.2025, 13:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit Samstagvormittag kommt es zu massiven Protesten gegen die Gründung der AfD-Jugend in Giessen.
  • Es werden rund 50'000 Demonstranten aus ganz Deutschland erwartet, viele davon protestieren friedlich.
  • Durch Protesten und Blockaden in der Stadt verzögerte sich der Beginn des Kongresses.
  • Nach Polizeiangaben versuchten zahlreiche Demonstranten, eine Polizeiabsperrung an einem Umspannwerk vor Giessen zu durchbrechen.
Mehr anzeigen

Begleitet vom Einsatz von Wasserwerfern der Polizei kommt es in Giessen seit dem Morgen zu massiven Protesten mit Blockaden gegen die Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation in der mittelhessischen Stadt. Tausende Menschen fanden sich zu Demozügen ein, im Tagesverlauf wurden rund 50'000 Demonstranten aus ganz Deutschland erwartet. Sehr viele protestierten friedlich. Bereits am Vormittag waren mehr als 15'000 Aktivistinnen und Aktivisten gegen Rechtsextremismus auf der Strasse.

Die Polizei begann eine Blockade von 2000 Personen auf der Bundesstrasse 49 zu räumen und setzte nach eigener Aussage auch Wasserwerfer ein, «nachdem die Gruppe auf die mündliche Aufforderung, die Strasse freizumachen, nicht reagiert hat». Zudem sei es auf der Konrad-Adenauer-Brücke in der Stadt zu Flaschenwürfen auf die Einsatzkräfte gekommen. Im benachbarten Lahnau-Atzbach hätten Personen aus einer Strassenblockade heraus Fahrzeuge angehalten und beschädigt, berichtete die Polizei. 

Infolge der laufenden Proteste und Blockaden verzögerte sich der Beginn des Kongresses. Zur eigentlich als Beginn vorgesehenen Zeit der Veranstaltung um 10 Uhr war der für rund 1000 Gäste vorgesehene Saal in der Messe nur zu gut einem Viertel gefüllt.

Auf dem Programm für das Wochenende stehen Satzungsfragen und die Wahl der Führung der Nachwuchsorganisation. Die alte Jugendorganisation – die Junge Alternative – hatte sich im Frühjahr aufgelöst, nachdem sich die Partei von ihr getrennt hatte.

Schwere Krawalle befürchtet. AfD gründet neue Parteijugend –  und Giessen hält den Atem an

Schwere Krawalle befürchtetAfD gründet neue Parteijugend –  und Giessen hält den Atem an

Gewaltaufrufe aus der linken Szene

Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot und Beamten aus zahlreichen Bundesländern vor Ort, auch weil vorab Gewaltaufrufe aus der linken Szene kursierten. An einer Blockade hätten sich Beamte mit Pfefferspray gegen Steinewerfer verteidigt, ein Polizist sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei weiter mit. Beim Stadtteil Lützellinden beschädigten Protestierende geparkte Fahrzeuge und Strassenlaternen. An einem Verkehrskreisel in der Stadt blockierte laut Polizei ein Bus mit daran angeketteten Aktivisten den Weg. 

Die AfD will im mittelhessischen Giessen mit rund 92'000 Einwohnern eine Nachfolgeorganisation für die Junge Alternative (JA) mit dem Namen «Generation Deutschland» (GD) gründen. Die Polizei kündigte ein Aufgebot von mehreren tausend Beamten an. Es war einer der grössten Polizeieinsätze in der Geschichte Hessens.

Steine auf Polizisten geworfen

Zahlreiche Demonstranten versuchten laut Polizei, eine Polizeiabsperrung an einem Umspannwerk vor Giessen zu durchbrechen. Einsatzkräfte hätten das weitere Vordringen verhindert, dabei sei ein Beamter leicht verletzt worden.

Teils seien Polizisten mit Steinen beworfen worden. Eine Sprecherin sprach von einer «aktiven Lage mit vielen verschiedenen Schauplätzen» in der Stadt.

Eklat im deutschen Bundestag. AfD feiert nach Migrations-Abstimmung eine «neue Epoche»

Eklat im deutschen BundestagAfD feiert nach Migrations-Abstimmung eine «neue Epoche»

«Alle zusammen. Gegen den Faschismus»

Protestierende skandierten «Alle zusammen. Gegen den Faschismus» und «Stoppt die Brandstifter» bei einer Kundgebung am Bahnhof. Auch an anderen Orten in der Stadt versammelten sie sich. Die voraussichtlich grösste Demo startete nahe der Innenstadt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte sie mit laut Polizei rund 30'000 erwarteten Teilnehmern angemeldet. Demonstranten kamen mit Schildern wie «Wir sind mehr», «Wir sind euer böses Gewissen» oder «Giessen für eine bunte Zukunft». Die Kundgebung begann mit Redebeiträgen und einem Aufruf, alles möge friedlich bleiben. 

Das Bündnis «Widersetzen» hatte schon vor Wochen angekündigt, es werde Zufahrtswege zu der Gründungsversammlung blockieren, um das Treffen zu verhindern. 

Die Junge Alternative hatte sich im Frühjahr aufgelöst, nachdem sich die AfD von ihr getrennt hatte. Als eigenständiger Verein war die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestufte JA nur lose an die AfD angebunden gewesen.

