Brand während der Fahrt möglich BMW ruft hunderttausende Autos zurück

dpa

11.2.2026 - 14:32

Unter anderem betroffen: Der BMW X5. 
Unter anderem betroffen: Der BMW X5. 
Wolfgang Groeger-Meier/BMW AG/dpa-tmn

BMW ruft weltweit hunderttausende Autos zurück. Auch Modelle in der Schweiz sind betroffen.

DPA

11.02.2026, 14:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • BMW ruft weltweit eine mittlere sechsstellige Zahl von Fahrzeugen wegen eines möglichen Starter-Defekts zurück.
  • Im schlimmsten Fall kann es während des Betriebs zu Rauchentwicklung oder sogar zu einem Fahrzeugbrand kommen.
  • Betroffen sind unter anderem 2er, 3er, 4er, 5er, 7er, X4, X5, X6 sowie Z4 aus bestimmten Produktionszeiträumen.
Mehr anzeigen

BMW ruft weltweit Fahrzeuge aus mehreren Modellreihen zurück. Insgesamt gehe es um eine mittlere sechsstellige Zahl, hiess es vom Münchner Hersteller. Zuvor hatte der «kfz-Betrieb» berichtet, der eine Gesamtzahl von 575'000 Fahrzeugen nennt. Diese bestätigte BMW nicht. 

Laut BMW wurde bei Produktkontrollen festgestellt, dass nach einer hohen Anzahl von Starts erhöhter Verschleiss im Magnetschalter auftreten könne. Dadurch könne das Auto schlechter, unter Umständen auch gar nicht mehr gestartet werden. Zudem sei ein Kurzschluss nicht auszuschliessen, durch den es zu einer lokalen Überhitzung am Starter kommen könne. «Im ungünstigsten Fall führt dies zu einem Fahrzeugbrand während des Betriebs. In diesem Fall kann während der Fahrt oder beim Verlassen des Fahrzeugs Rauch gesehen oder gerochen werden.» BMW empfehle daher, das Fahrzeug nicht mit laufendem Motor unbeaufsichtigt zu lassen. 

Zahlreiche Baureihen

Konkret geht es um Fahrzeuge aus den Baureihen 2er-Coupé, mehrere Varianten von 3er, 4er und 5er, den 6er-Gran-Tourismo, die 7er Limousine, X4, X5, X6 und Z4. 

Potenziell betroffen seien Fahrzeuge, mit einem Starter-Relais aus dem Produktionszeitraum Juli 2020 bis Juli 2022. Der Produktionszeitraum der Fahrzeuge lasse sich allerdings nicht trennscharf abgrenzen, da der Transportweg Starter- und Fahrzeugproduktion unterschiedlich lang ist. Zudem seien auch Fahrzeuge betroffen, in die ein fehlerhafter Starter nachträglich bei einer Reparatur verbaut wurde.

Nicht der erste Starter-Rückruf mit Brandgefahr

Schon im vergangenen Herbst hatte BMW hunderttausende Autos zurückgerufen, weil es durch ein Starterproblem im schlimmsten Fall zu Bränden kommen konnte. Damals war es allerdings nicht Verschleiss die Ursache, sondern Wasser, das in den Starter eindringen und zu Korrosion führen konnte. Auch hier waren Kurzschluss und im ungünstigsten Fall Brand möglich. Anders als jetzt war dies damals allerdings auch im ausgeschalteten Zustand möglich.

