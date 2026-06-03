Boeing 787 verliert Kabinentür nach Landung

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Flugzeug steckt am Ende der Welt fest Boeing 787 verliert Kabinentür nach Landung 

Samuel Walder

3.6.2026

Eine Boeing 787 verlor nach der Landung ihre Türe. 
Eine Boeing 787 verlor nach der Landung ihre Türe. 
X

Auf der Osterinsel ist es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall gekommen: Eine Boeing 787 verlor am Boden eine Tür. Nun steht die Airline vor einer komplexen Reparatur fernab grosser Wartungszentren.

Samuel Walder

03.06.2026, 15:55

03.06.2026, 15:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Boeing 787 von Latam verlor nach der Landung auf der Osterinsel eine Kabinentür. 
  • Die Reparatur gestaltet sich schwierig, da die abgelegene Osterinsel über 3700 Kilometer vom chilenischen Festland entfernt liegt. 
  • Zusätzlich erschweren mögliche Schäden am Verbundwerkstoff-Rumpf die Arbeiten.
  • Ob die Maschine vor Ort repariert oder aufs Festland überführt wird, ist noch offen.
Mehr anzeigen

Eine Boeing 787-8 der Fluggesellschaft Latam hat am 29. Mai auf der Osterinsel eine Kabinentür verloren – und das ausgerechnet an einem der abgelegensten Flughäfen der Welt. Das berichtet das Onlineportal «aero Telegraph». Die Maschine war als Flug LA841 von Santiago de Chile auf die Insel geflogen. Der Vorfall ereignete sich erst nach der Landung: Während eine mobile Fluggasttreppe an einer linken Tür positioniert war, bewegte sich das Flugzeug offenbar unerwartet nach hinten. Die Belastung war so gross, dass die Tür vollständig aus dem Rumpf gerissen wurde. Verletzt wurde niemand.

Solche Schäden am Boden kommen zwar vor, doch normalerweise können sie an grossen Flughäfen schnell behoben werden. Auf der Osterinsel ist das anders. Der Flughafen Mataveri liegt mehr als «3700 Kilometer» vom chilenischen Festland entfernt und gilt als einer der isoliertesten Verkehrsflughäfen weltweit. Linienflüge gibt es nur nach Santiago, alternative Wartungsbasen fehlen.

Gerade diese Abgeschiedenheit macht den Fall für Latam besonders kompliziert. Zunächst müssen Spezialisten überhaupt auf die Insel gebracht werden, bevor das Ausmass des Schadens beurteilt werden kann. Dabei ist nicht nur die Tür selbst entscheidend, sondern vor allem, ob beim Abriss auch die Struktur des Rumpfes beschädigt wurde.

Reparatur wird zur technischen Herausforderung

Die Boeing 787 besteht zu grossen Teilen aus Verbundwerkstoffen. Diese Materialien reagieren anders als klassische Aluminiumrümpfe, Schäden sind oft nicht sofort sichtbar. Deshalb sind spezielle Prüfverfahren nötig, um die genaue Beschädigung festzustellen. Erst danach kann die Airline über das weitere Vorgehen entscheiden.

Mehrere Szenarien sind denkbar. Eine Reparatur direkt vor Ort wäre möglich, würde aber den Transport von Ersatzteilen, Spezialwerkzeugen und Technikern erfordern. Alternativ könnte die Maschine für einen Überführungsflug vorbereitet werden, um sie ohne Passagiere auf das Festland zu bringen und dort zu reparieren. Welche Lösung gewählt wird, ist noch offen.

Ein Flughafen mit besonderer Geschichte

Klar ist jedoch: Die Lage macht aus einem seltenen Bodenschaden einen besonders komplexen Fall. Die logistischen Herausforderungen sind erheblich und könnten die Reparatur deutlich verzögern.

Der Flughafen Mataveri hat in der Luftfahrt eine besondere Bedeutung. Wegen seiner isolierten Lage gelten spezielle Betriebsverfahren. In den 1980er-Jahren wurde die Start- und Landebahn sogar verlängert, damit sie im Notfall als Ausweichflughafen für das amerikanische Space-Shuttle-Programm dienen konnte.

Neue Ära des Reisens – So sieht die Zukunft des Fliegens aus

Neue Ära des Reisens – So sieht die Zukunft des Fliegens aus

Das US-Startup Jetzero darf mit einem Prototyp seines Zukunftsfliegers abheben – und auch Airbus und Bombardier stehen in den Startlöchern. Für Passagiere beginnt eine neue Ära des Reisens.

16.04.2025

Meistgelesen

Embolo zittert weiter – jetzt schaltet sich der Bund ein
Boeing 787 verliert Kabinentür nach Landung
Zoo Zürich schläfert Elefantenbaby ein – Schwierigkeiten beim Aufstehen
Wie schlimm steht es um Mette-Marit?
Yann Sommer will bei portugiesischem Klub einsteigen

Mehr aus dem Ressort

Technologie. Uno-Bericht warnt vor gigantischem Ressourcenverbrauch von KI

TechnologieUno-Bericht warnt vor gigantischem Ressourcenverbrauch von KI

Ukraine-Ticker. Sprengstoff-Drohne vor Ferieninsel entdeckt: Athen protestiert in Kiew

Ukraine-TickerSprengstoff-Drohne vor Ferieninsel entdeckt: Athen protestiert in Kiew

Trockenheit. Pegel des Bodensees sinkt auf historischen Tiefstand

TrockenheitPegel des Bodensees sinkt auf historischen Tiefstand