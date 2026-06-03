Boeing 787 verliert Kabinentür nach Landung

Eine Boeing 787 verlor nach der Landung ihre Türe. X

Auf der Osterinsel ist es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall gekommen: Eine Boeing 787 verlor am Boden eine Tür. Nun steht die Airline vor einer komplexen Reparatur fernab grosser Wartungszentren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Boeing 787 von Latam verlor nach der Landung auf der Osterinsel eine Kabinentür.

Die Reparatur gestaltet sich schwierig, da die abgelegene Osterinsel über 3700 Kilometer vom chilenischen Festland entfernt liegt.

Zusätzlich erschweren mögliche Schäden am Verbundwerkstoff-Rumpf die Arbeiten.

Ob die Maschine vor Ort repariert oder aufs Festland überführt wird, ist noch offen. Mehr anzeigen

Eine Boeing 787-8 der Fluggesellschaft Latam hat am 29. Mai auf der Osterinsel eine Kabinentür verloren – und das ausgerechnet an einem der abgelegensten Flughäfen der Welt. Das berichtet das Onlineportal «aero Telegraph». Die Maschine war als Flug LA841 von Santiago de Chile auf die Insel geflogen. Der Vorfall ereignete sich erst nach der Landung: Während eine mobile Fluggasttreppe an einer linken Tür positioniert war, bewegte sich das Flugzeug offenbar unerwartet nach hinten. Die Belastung war so gross, dass die Tür vollständig aus dem Rumpf gerissen wurde. Verletzt wurde niemand.

Solche Schäden am Boden kommen zwar vor, doch normalerweise können sie an grossen Flughäfen schnell behoben werden. Auf der Osterinsel ist das anders. Der Flughafen Mataveri liegt mehr als «3700 Kilometer» vom chilenischen Festland entfernt und gilt als einer der isoliertesten Verkehrsflughäfen weltweit. Linienflüge gibt es nur nach Santiago, alternative Wartungsbasen fehlen.

Gerade diese Abgeschiedenheit macht den Fall für Latam besonders kompliziert. Zunächst müssen Spezialisten überhaupt auf die Insel gebracht werden, bevor das Ausmass des Schadens beurteilt werden kann. Dabei ist nicht nur die Tür selbst entscheidend, sondern vor allem, ob beim Abriss auch die Struktur des Rumpfes beschädigt wurde.

Reparatur wird zur technischen Herausforderung

Die Boeing 787 besteht zu grossen Teilen aus Verbundwerkstoffen. Diese Materialien reagieren anders als klassische Aluminiumrümpfe, Schäden sind oft nicht sofort sichtbar. Deshalb sind spezielle Prüfverfahren nötig, um die genaue Beschädigung festzustellen. Erst danach kann die Airline über das weitere Vorgehen entscheiden.

Mehrere Szenarien sind denkbar. Eine Reparatur direkt vor Ort wäre möglich, würde aber den Transport von Ersatzteilen, Spezialwerkzeugen und Technikern erfordern. Alternativ könnte die Maschine für einen Überführungsflug vorbereitet werden, um sie ohne Passagiere auf das Festland zu bringen und dort zu reparieren. Welche Lösung gewählt wird, ist noch offen.

Ein Flughafen mit besonderer Geschichte

Klar ist jedoch: Die Lage macht aus einem seltenen Bodenschaden einen besonders komplexen Fall. Die logistischen Herausforderungen sind erheblich und könnten die Reparatur deutlich verzögern.

Der Flughafen Mataveri hat in der Luftfahrt eine besondere Bedeutung. Wegen seiner isolierten Lage gelten spezielle Betriebsverfahren. In den 1980er-Jahren wurde die Start- und Landebahn sogar verlängert, damit sie im Notfall als Ausweichflughafen für das amerikanische Space-Shuttle-Programm dienen konnte.