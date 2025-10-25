  1. Privatkunden
Schlechtes Zeichen für Trump Bonität der USA wegen der Regierungsführung herabgestuft

SDA

25.10.2025 - 06:28

US-Präsident Donald Trump.
US-Präsident Donald Trump.
Keystone

Die Ratingagentur Scope hat die Bonität der USA herabgestuft und der Regierung von Präsident Trump ein schlechtes politisches Zeugnis ausgestellt. Gründe sind Machtkonzentration, Haushaltsblockade und wachsende Staatsverschuldung.

Keystone-SDA

25.10.2025, 06:28

25.10.2025, 07:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Scope hat die US-Kreditwürdigkeit wegen politischer Instabilität und hoher Schulden auf AA- gesenkt.
  • Kritisiert werden Trumps Machtkonzentration und Missachtung der Gewaltenteilung.
  • Die starke Wirtschaft verhindert ein schlechteres Rating, doch der Druck auf die Zentralbank wächst.
Mehr anzeigen

Die europäische Ratingagentur Scope hat die Kreditwürdigkeit der USA unter anderem wegen gesunkener Standards bei der Regierungsführung herabgestuft. Der in Berlin ansässige Finanzdienstleister senkte die Bonitätsnote der USA am Freitag von AA auf AA-.

Zwar verbesserte sich der Ausblick zugleich von «negativ» auf «stabil». Das politische Zeugnis für die Regierung von US-Präsident Donald Trump fiel allerdings ziemlich verheerend aus.

«Die Schwächung von Standards bei der Regierungsführung, insbesondere das Aushöhlen der etablierten Gewaltenteilung, verringert die Vorhersehbarkeit und Stabilität der US-Politik», heisst es im jüngsten Gutachten der Agentur. Diese Unberechenbarkeit habe sich auch im Umgang mit wichtigen Handelspartnern der USA in der Zollpolitik gezeigt – und steigere das Risiko, dass Fehler im politischen Tagesgeschäft passieren.

Gerichte missachtet, Kontrollen unterlaufen

Vor allem «die zunehmende Machtansammlung der Exekutive», die eigentlich von Parlament und unabhängigen Gerichten eingehegt werden sollte, bereitet Scope erkennbar Sorge: «Die Regierung hat mehrfach Gerichtsurteile missachtet, die Autorität der Justizbehörden infrage gestellt, Kontrollen durch den Kongress unterlaufen und unabhängige Institutionen ins Abseits gedrängt.» Ein Negativbeispiel seien die vielen präsidialen Dekrete, mit denen Trump seine Regierungspolitik im Alleingang durchboxe und den Kongress schwäche.

Die vom Gebaren der Regierung begünstigte «politische Polarisierung und Lahmlegung der Gesetzgebung» zeige sich auch bei der aktuellen Haushaltsblockade – der schon jetzt zweitlängsten in der US-Geschichte. Diese Spaltung erschwere Kompromisse und dringend notwendige Reformen, die laut Scope etwa beim Steuer-, Gesundheits- und Rentensystem überfällig wären.

USA sei hoch verschuldet

Zweiter Hauptkritikpunkt der Ratingagentur neben den politischen Problemen ist die finanzielle Lage des Landes. Die USA seien hoch verschuldet, ein immer grösserer Teil der Staatseinnahmen gehe für Zinsen drauf. Sollte die Regierung nicht gegensteuern, werde die Schuldenquote bis 2030 auf 140 Prozent steigen, warnen die Experten. Schuld daran sei auch Trumps «One Big Beautiful Bill» – ein im Sommer trotz erheblicher Widerstände verabschiedetes Gesetz, das in einigen Bereichen höhere Staatsausgaben vorsieht.

Dass die Bonitätsnote in der Gesamtschau nicht noch schlechter ausfällt, verdanken die USA laut Scope ihrer «gesunden, wettbewerbsfähigen und stark diversifizierten Wirtschaft», ihren bei Investorinnen und Invetoren nach wie vor beliebten Staatsanleihen, der Rolle des US-Dollars als globaler Währungsreserve und einer weltweit geachteten Zentralbank, der Federal Reserve (Fed).

Prüfer warnen vor Druck auf Zentralbank

Allerdings bereitet auch Letztere den Bonitätsprüfern Sorge. Angesichts des andauernden politischen Drucks der Trump-Regierung auf die Fed, die Zinsen zu senken, sehen sie ein wachsendes Risiko, dass die Notenbank ihr langfristiges Inflationsziel von zwei Prozent auch in den kommenden Jahren verfehlen wird.

Scope ist ein relativ junges Unternehmen in der Ratingbranche und wurde 2023 als erste Agentur aus Europa in den Reigen der von der Europäischen Zentralbank akzeptierten Bonitätsprüfer aufgenommen. International bekannt sind vor allem die grossen US-Agenturen S&P Global, Moody's und Fitch.

Österreicherin deklassiert im 1. Lauf die Konkurrenz – Lara Gut-Behrami in Lauerstellung
Auto kracht in Stein AG gegen Gebäude – 21-Jähriger schwer verletzt
Bonität der USA wegen der Regierungsführung herabgestuft
Wie das kleine Estland von der russischen Bedrohung profitiert
Susanne Kunz: «Ich hatte oft ein schlechtes Gewissen»

Reiche zur Herbstprognose: «Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an»

Reiche zur Herbstprognose: «Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an»

STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprecherkommentar gesendet.  Katherina Reiche (CDU) / Bundeswirtschaftsministerin  «Die Herbstprojektion der Bundesregierung rechnet daher für das kommende Jahr mit einem BIP-Anstieg von 1,3 Prozent und für das Jahr 2027 mit einem Anstieg auf 1,4 Prozent. Ein grosser Teil des Wachstumsimpulses dürfte aus dem Sondervermögen kommen sowie aus den Verteidigungsinvestitionen. Es ist kein Potenzialwachstum, aber es ist Wachstum, was durch den staatlichen Impuls zum Tragen kommen kann, wenn er flankiert wird durch Strukturmassnahmen.» «Nach zwei Jahren Talfahrt weisen die Zahlen für die deutsche Wirtschaft auf eine Stabilisierung auf tiefstem Niveau hin. Für das zweite Halbjahr 2025 bleibt der Ausblick dann auch verhalten. Die höheren US-Zölle belasten Unternehmen, und auch die Binnenwirtschaft kommt nur langsam in Fahrt.» «Im kommenden Jahr dürften dann die wirtschaft- und finanzpolitischen Massnahmen der Bundesregierung zunehmend greifen und zum Tragen kommen und Wachstumsimpulse geben. Das Investitionssofortprogramm, die erhöhte degressive Abschreibung, also der Investitionsbooster, die sich dann anschliessende Körperschaftssteuerreform ab 2028, die Sonderabschreibungen für Elektroautos, die Ausweitung der Forschungszulage.» «Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Die deutsche Wirtschaft tritt seit 2019 auf der Stelle. Andere Volkswirtschaften wachsen auch in Europa. Deutschland droht zurückzufallen. Die Bürger spüren, dass es alles andere als rund läuft. Die Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an. Wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen um unseren Wohlstand, wir müssen kämpfen zurück zum Wachstum. Und wir müssen kämpfen, damit Europa stark bleibt.»

08.10.2025

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Reich, Reicher, Elon Musk: Der Tech-Milliardär hat nach Berechnungen des Magazins «Forbes» als erster Mensch ein geschätztes Vermögen von 500 Milliarden Dollar erreicht. Es besteht hauptsächlich aus Aktien.

03.10.2025

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

STORY: Das junge Rüstungsunternehmen Helsing will ein unbemanntes Kampfflugzeug entwickeln, das in vier Jahren serienreif sein soll.  Das 2021 gegründete Münchner Unternehmen stellte am Donnerstag im schwäbischen Tussenhausen-Mattsies eine Designstudie für das elf Meter lange und bis zu vier Tonnen schwere Flugzeug mit dem Namen «CA-1 Europa» vor. Helsing hatte im Sommer den schwäbischen Leichtflugzeugbauer Grob Aircraft gekauft, um nicht nur Software und Künstliche Intelligenz für die Rüstungsindustrie liefern, sondern auch eigene Flugzeuge bauen zu können. Das Konzept sei in 14 Wochen entwickelt worden. Der Erstflug ist für 2027 geplant. Gundbert Scherf, Mitgründer und Co-Chef: «Und mit CA-1 Europa, wie wir es genannt haben, machen wir Europa ein Angebot, dies von Europa aus für Europa zu tun.» Helsing gilt inzwischen als eines der wertvollsten jungen Unternehmen in Europa. Das Start-up mit gut 900 Mitarbeitern hat bisher 1,36 Milliarden Euro bei Investoren eingesammelt und wird mit rund zwölf Milliarden Dollar bewertet. Im Ukraine-Krieg sind seit 2022 Kampfdrohnen mit KI von Helsing im Einsatz.

25.09.2025

Zahl der Woche. 40,5 Prozent erneuerbare Heizsysteme in der Schweiz

Zahl der Woche40,5 Prozent erneuerbare Heizsysteme in der Schweiz

Finanzen. Ratingagentur Moody’s warnt Frankreich mit negativem Ausblick

FinanzenRatingagentur Moody’s warnt Frankreich mit negativem Ausblick

Tourismus. Laax heisst Übernahme der Weissen Arena Bergbahnen klar gut

TourismusLaax heisst Übernahme der Weissen Arena Bergbahnen klar gut