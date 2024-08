Bootsbauer macht dem Kapitän und der Crew schwere Vorwürfe

Luxusjacht kentert vor Küste Siziliens

Such- und Rettungsmassnahmen dauerten am Montag vor Sizilien an, nachdem laut italienischer Küstenwache ein 56 Meter langes Segelboot, das in Grossbritannien registriert war, mit 22 Personen an Bord kurz vor Sonnenaufgang gesunken war.

19.08.2024