Vor anstehenden Wahlen Bosnisch-serbischer Premier Radovan Višković tritt zurück

SDA

18.8.2025 - 15:31

Der bosnisch-serbische Ministerpräsident Radovan Višković ist am Montag zurückgetreten.
Der bosnisch-serbische Ministerpräsident Radovan Višković ist am Montag zurückgetreten.
Wikipedia

Radovan Višković ist als Ministerpräsident der Republika Srpska zurückgetreten. Sein Schritt steht im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen und politischen Umbrüchen nach der Absetzung Milorad Dodiks.

Keystone-SDA

18.08.2025, 15:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Radovan Višković ist als Ministerpräsident der Republika Srpska zurückgetreten.
  • Offiziell wurde der Schritt mit einer möglichen Kandidatur bei kommenden Wahlen begründet.
  • Nach der Absetzung von Milorad Dodik und laufenden Ermittlungen gegen mehrere Spitzenpolitiker steckt die bosnische Entität in politischer Turbulenz.
Mehr anzeigen

Der bosnisch-serbische Ministerpräsident Radovan Višković, ein enger Vertrauter des kürzlich des Präsidentenamtes in der kleineren bosnischen Entität enthobenen Milorad Dodik, ist am Montag zurückgetreten.

Der Rücktritt wurde laut Medienberichten mit der anstehenden Umbildung der Regierung der Republika Srpska erläutert.

Milorad Dodik, Chef des in der kleineren bosnischen Entität regierenden Bundes der Unabhängigen Sozialdemokraten (SNSD), erläuterte den Rücktritt von Višković mit «seiner Kandidatur bei den nächsten Wahlen». Dodik präzisierte nicht, um welche Wahlen es sich handelt.

Nach der Amtsenthebung von Dodik – derzeit wird über seine Beschwerde dagegen noch vor dem Verfassungsgericht entschieden – stehen in der kleineren bosnischen Entität Präsidentschaftswahlen bevor.

Višković hatte seit 2018 das Ministerpräsidentenamt inne. Die bosnische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wie auch gegen Dodik und den Parlamentspräsidenten der Republika Srpska, Nenad Stevandić, derzeit wegen verfassungswidriger Aktivitäten.

