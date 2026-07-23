Hals über Kopf müssen die Tourist*innen an der Atlantikküste bei Bordeaux ihre Campingplätze und Ferienquartiere verlassen. Die Behörden kämpfen mit einem Grossaufgebot gegen das Feuer.

Darum geht's Ein schwerer Waldbrand an der französischen Atlantikküste hat die Evakuierung von fast 20'000 Menschen ausgelöst.

Feuerwehr, Militär und Löschflugzeuge kämpfen gegen die Flammen, während Einheimische die Einsatzkräfte und Urlauber unterstützen.

In Spanien entspannt sich die Lage hingegen: Mehrere grosse Waldbrände sind dort inzwischen weitgehend unter Kontrolle. Zusammenfassung erstellt mit

Wegen eines Waldbrandes, der seit Mittwoch immer weiter um sich greift, haben die französischen Behörden nach eigenen Angaben inzwischen fast 20'000 Menschen, überwiegend Tourist*innen und auch Einheimische, vorsorglich evakuiert.

Zahlreiche Löschflugzeuge, lange Schlangen von Feuerwehrautos auch aus anderen Teilen Frankreichs und Militärkräfte sind in der Region im Einsatz, die der apokalyptische Brand mit riesigen Flammen und Rauschschwaden mitten in der Hauptsaison trifft.

Parallel zu dem Grossaufgebot an Einsatzkräften packen die Einheimischen solidarisch und spontan selbst mit an, wie die örtliche Zeitung «Sud-Ouest» berichtete. Sie stehen den Tourist*innen bei und schmieren im Akkord Sandwiches für die Feuerwehrleute.

Geräumte Zeltplätze und Ferienzentren

Am Mittwochmittag brach das Feuer in der Ortschaft Saumos in der beliebten Ferienregion aus – am Abend und in der Nacht liess die Präfektin von Bordeaux, Sophie Brocas, Campingplätze und Ferienzentren räumen. Am Mittag dann gibt es einen weiteren Evakuierungsbefehl, der rund 8800 Menschen betrifft. Hunderte Tourist*innen vom Campingplatz des Ortes Le Porge etwa finden ein Notquartier in einer Halle im unweit gelegenen Lège-Cap-Ferret.

«Le Porge ist unser Herz», sagen Hannah und Katharina, die viele Jahre nach Reisen in ihrer Kindheit dorthin mit ihren Ehemännern und Kindern an die Atlantikküste zurückgekehrt sind, dem Reporter des Blattes «Sud-Ouest». «Die Kleinen waren anfangs etwas verängstigt, aber jetzt geht es ihnen gut. Wir hoffen, unseren Wohnwagen wiederzufinden und unseren Urlaub fortzusetzen.»

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«Hoffentlich wird niemand verletzt»

Jérémie, ein Gastronom und Einwohner von Lège, bietet den Tourist*innen seine Hilfe an. Neben ihm steht Basile, der aus Lille in Nordfrankreich für die Ferien an die Atlantikküste gekommen ist: «Ich wünsche mir vor allem, dass niemand verletzt wurde, und dass ich mein Zelt wiederfinde.»

Das aus Brest weiter nördlich an der Küste stammende Paar Patricia und Bernard hatten mit ihrem Wohnmobil eigentlich einen dreitägigen Zwischenstopp in Le Porge auf dem Rückweg von einer Korsika-Reise eingeplant. «Wir hatten gerade das Wohnmobil abgestellt und die Markise ausgefahren, als man uns aufforderte, den Platz zu verlassen», erzählt Bernard dem Zeitungsreporter. «Schon bei der Ankunft konnten wir das Feuer entlang der Umleitungen deutlich sehen.»

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Die Evakuierung verläuft für sie unproblematisch. Sie können ihr Wohnmobil in Lège auf einem Parkplatz abstellen und dort die Nacht verbringen.

Eine gute Nachricht, die die Behörden immer wieder betonen, gibt es aber. Denn bislang wurde niemand verletzt. Die Sicherheitsmassnahmen erfolgten vorsorglich, betonte die Präfektur des Departements Gironde.

Lange Fahrzeugschlangen Richtung Bordeaux

Viele der Tourist*innen kennen sich in der Region nicht gut aus und sollen davor bewahrt werden, sich plötzlich zwischen brennenden Feldern und blockierten Strassen eingekesselt zu finden. In langen Fahrzeugschlangen verlassen viele auf der Strasse Richtung Bordeaux die riesige Landzunge, die am anderen Ende nur über eine Fährverbindung mit dem Festland verbunden ist.

Für die weitere Bekämpfung des Brandes bleiben die Wetterbedingungen unterdessen laut Präfektin Brocas angesichts der im Laufe des Tages erwarteten «unberechenbaren Winde» und der starken Hitze «ungünstig». In der Region wurden laut Wetterdienst Météo Media Temperaturen bis zu 34 Grad erwartet. Auf 2400 Hektar Fläche hat sich der Brand bis zum Mittag ausgedehnt und Einsatzkräfte und Einheimische bangen, wie es weitergeht.

Die Feuerwehr war damit beschäftigt, für ihren Nachschub wichtige Strassen befahrbar zu halten. Und auf der Halbinsel Cap Ferret, wo zunächst nur der Campingplatz geräumt wurde, schlossen die Einheimischen ihre Läden und der Strand war verwaist, wie «Sud-Ouest» berichtete. Vorsorglich hatten die Einsatzkräfte im vergangenen Jahr die Evakuierung der Halbinsel vom Meer aus trainiert – noch wird aktuell an dieses Szenario aber nicht gedacht.

Waldbrand in Spanien erfolgreich bekämpft

Auch in Spanien lodert es vielerorts weiter – doch hier gibt es vorwiegend positive Nachrichten: Die Lage beim verheerenden Waldbrand in der Provinz Guadalajara nördlich von Madrid hat sich etwa nach Behördenangaben in der Nacht weiter stabilisiert.

Das Feuer in der Sierra Norte, das seit dem 16. Juli mehr als 32'000 Hektar zerstört hat und zu den grössten Bränden der jüngeren Geschichte des Landes zählt, werde wohl bald völlig unter Kontrolle gebracht werden, hiess es. Zahlreiche Ortschaften bleiben dort aber vorerst evakuiert.

Auch ein Waldbrand bei Almorox in der Provinz Toledo südwestlich von Madrid, das am Mittwoch ausgebrochen war, zeitweilig grosse Sorgen bereitet hatte und bislang knapp tausend Hektar Wald- und Buschland erfasste, wird erfolgreich bekämpft. Die Ausbreitung der Flammen sei weitgehend gestoppt, hiess es.

Mindestens 200 der insgesamt gut eintausend evakuierten Menschen sollten bereits im Laufe des Tages in ihre Häuser zurückkehren. Nach Angaben von Umweltministerin Sara Aagesen waren am Donnerstagvormittag landesweit noch insgesamt fünf grössere Waldbrände aktiv.

Video aus dem Ressort