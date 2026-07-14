Bei einem Brand in einem Gebäude im Zentrum von Brüssel sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Nach belgischen Medienberichten wurden mehrere Leichen in einem Aufzug entdeckt. Sechs weitere Personen werden vermisst.

In dem Gebäude wurden mehrere Tote entdeckt.

Brand in Brüssel Mehrere Tote in Lift entdeckt

Darum geht’s In einem Gebäude im Zentrum von Brüssel ist ein Feuer ausgebrochen.

Mehrere Tote wurden laut Medienberichten in einem Aufzug entdeckt. Sechs Menschen werden vermisst.

Die Rettungskräfte stehen im Grossaufgebot im Einsatz. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einem Brand in der belgischen Hauptstadt Brüssel sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Nach übereinstimmenden Medienberichten wurden in einem Aufzug des betroffenen Gebäudes mehrere leblose Personen gefunden.

Das Feuer brach im sogenannten OXY-Gebäude im Stadtzentrum aus. In dem Gebäude befinden sich Wohnungen, Restaurants sowie eine Dachterrassenbar. Medienberichten zufolge wird der Komplex derzeit umgebaut.

Sechs Menschen werden vermisst

Neben den Todesopfern werden nach bisherigen Informationen noch sechs Menschen vermisst.

Feuerwehr und Rettungskräfte stehen im Grosseinsatz. Zur Ursache des Brandes machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Weitere Informationen sollen im Verlauf des Tages folgen.