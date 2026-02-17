Mehrere Menschen erlitten Rauchvergiftungen, einige mussten ihre Wohnungen verlassen. Screenshot Instagram

Ein Grossbrand hat am Dienstag das historische Teatro Sannazaro im Zentrum von Neapel schwer beschädigt und mehrere Menschen verletzt.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Zentrum Neapels ist am Dienstag ein Grossbrand ausgebrochen, der das historische Teatro Sannazaro in der Via Chiaia schwer beschädigte und seine Kuppel zerstörte.

Mehrere Menschen erlitten Rauchvergiftungen, einige mussten ihre Wohnungen verlassen.

Die Brandursache ist noch unklar. Mehr anzeigen

Im Stadtkern von Neapel ist am Dienstag ein schwerer Brand ausgebrochen, der auch das historische Theater Sannazaro in der zentralen Strasse Via Chiaia erfasst hat.

Die Flammen breiteten sich schnell aus und beschädigten einen grossen Teil des Gebäudes. Die Kuppel des Theaters wurde vollständig zerstört. Medienberichten zufolge erlitten mindestens vier Anrainer Rauchvergiftungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Bewohner schilderten, dass die Luft bereits seit etwa 5 Uhr morgens kaum noch zum Atmen gewesen sei. Einige Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Vermutet wird, dass ein Kurzschluss das Feuer ausgelöst haben. Auch Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Bedeutende Kulturstätte

Das Theater, das 1847 erbaut wurde und grösstenteils aus Holz besteht, gilt als bedeutende Kulturstätte Neapels und als traditionsreiches Produktionszentrum für Theaterkunst. Die Theatermanagerin Lara Sansone, die das Haus gemeinsam mit ihrem Ehemann Sasà Vanorio leitet, brach in Tränen aus, als sie das Ausmass des Schadens sah.

Das Teatro Sannazaro ist eines der traditionsreichsten Theater in Neapel. Es wurde nach dem Renaissance-Dichter Jacopo Sannazaro benannt. Im Lauf seiner Geschichte entwickelte es sich zu einem bedeutenden Zentrum des neapolitanischen Theaters und spielte eine wichtige Rolle für die kulturelle Identität der Stadt.

Das Teatro Sannazaro steht für klassisches und modernes neapolitanisches Theater, für Komödien, Musikstücke und die Pflege regionaler Schauspielkunst. Bis heute gilt es als kulturelles Symbol Neapels und als wichtiger Bestandteil der traditionsreichen Theaterlandschaft der Stadt.