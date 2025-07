Trotz geöffneter Nottüren sollen einige Flugpassagiere aus Angst von den Tragflächen gesprungen sein. Screenshot X

Am Samstag kam es in Mallorca in einem Ryanair-Flugzeug zu einem Brand. 18 Personen wurden dabei verletzt.

Der Vorfall in einem Ryanair-Flugzeug auf Mallorca, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden, ist der Airline zufolge auf einen Fehlalarm zurückzuführen.

Wie die Fluggesellschaft mitteilte, wurde der Start des für Manchester bestimmten Flugs abgebrochen. Die Passagiere seien über aufblasbare Rutschen evakuiert worden.

«Beim Aussteigen hat eine kleine Zahl von Passagieren sehr geringe Verletzungen erlitten (verstauchte Knöchel usw.) und die Besatzung hat sofortige medizinische Betreuung veranlasst», so die Mitteilung weiter.

Es sei rasch ein Ersatzflug organisiert worden, der noch am Morgen gestartet sei. Man entschuldige sich bei den betroffenen Fluggästen für die Unannehmlichkeiten.