Spektakulärer Brand in Rio de Janeiro: Olympia-Arena steht in Flammen – zum dritten Mal Am Mittwochmorgen brach ein Brand im Velodrom des Olympiaparkes von Rio de Janeiro aus. Die Feuerwehr brachte die Flammen mit einem Grossaufgebot erst nach Stunden unter Kontrolle. 09.04.2026

Am Mittwochmorgen brach ein Brand im Velodrom des Olympiaparks von Rio de Janeiro aus. Die Feuerwehr brachte die Flammen mit einem Grossaufgebot erst nach Stunden unter Kontrolle.

Der Brand ereignete sich im Velodrom im Olympiapark von Barra da Tijuca, wo 2016 die Bahnrad-Wettkämpfe der Olympischen Spiele in Brasilien ausgetragen wurden. Die Anlage wird weiterhin genutzt, unter anderem für Trainings und Veranstaltungen.

Nach Angaben der Behörden blieb das Innere der Halle weitgehend unbeschädigt. Weder die Radbahn noch die Einrichtungen im Gebäude wurden beeinträchtigt. Verletzte wurden keine gemeldet.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Bereits 2017 war es zweimal zu Bränden am selben Gebäude gekommen. In beiden Fällen wurden fliegende Himmelslaternen als Auslöser genannt.

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