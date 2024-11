Deutsches Paar stirbt während Sex in Lieferwagen

Die Polizei findet den Lieferwagen auf einem Parkplatz in Frankfurt (Oder) D. Google Maps

In Frankfurt (Oder) wurden zwei Personen tot in einem Transporter aufgefunden. Ein Gasleck könnte die Ursache für den tragischen Vorfall sein.

Samuel Walder ai-scrape

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Frankfurt (Oder) D sind eine 35-jährige Frau und ihr 58-jähriger Geliebter tot in einem Transporter gefunden worden, aus dem starker Gasgeruch drang.

Die Polizei vermutet eine defekte Gasflasche als Ursache und schliesst ein Verbrechen oder einen gemeinsamen Suizid derzeit aus.

Angehörige, darunter das bei Bekannten untergebrachte Kind der Frau, werden von Notfallseelsorgern betreut. Mehr anzeigen

In einem Transporter in Frankfurt (Oder) ereignete sich ein tragischer Vorfall, bei dem eine Frau und ihr Geliebter tot aufgefunden wurden. Die beiden hatten sich offenbar zu einem Treffen in dem Fahrzeug verabredet. Das berichtet die «Bild».

Die Frau, 35 Jahre alt, hatte ihr Kind bei Bekannten gelassen, um sich mit dem 58-jährigen Mann auf einem Parkplatz im Stadtteil Rosengarten zu treffen. Als sie ihr Kind nicht wie vereinbart abholte, alarmierten die Babysitter die Polizei.

Die Beamten fanden das Auto der Frau, einen Mini, auf dem Parkplatz in der Strasse Am Wildpark. Neben dem Mini stand ein weisser Transporter mit Berliner Kennzeichen, aus dem ein starker Gasgeruch drang. Die Polizei rief die Feuerwehr zur Unterstützung.

Die Rettungskräfte öffneten den Transporter und fanden die beiden Personen leblos vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod der beiden feststellen.

Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die Ursache des Vorfalls zu klären. Eine defekte Gasflasche im Transporter wird als mögliche Ursache untersucht. Ein Verbrechen oder ein gemeinsamer Suizid werden derzeit ausgeschlossen. Notfallseelsorger betreuen die Angehörigen.

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.