Maschinenpistolen und Tunnel in Flammen – filmreifer Überfall auf Geldtransporter

Bei einem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter in Italien sind am frühen Montagmorgen mehrere Schüsse gefallen. Die Beute: rund 2 Millionen Euro.
Laut der italienishen Nachrichtenagentur Ansa passierte der Angriff gegen 6.30 Uhr in einem Tunnel auf der Autobahn A2 in Kalabrien.
Rund ein Dutzend Täter soll den gepanzerten Transporter ins Visier genommen haben.
Die Bande blockierte mit mehreren Autos die Fahrbahn, streute Nägel auf die Strasse und zündete Fahrzeuge an – alles, um dem Geldtransporter den Fluchtweg abzuschneiden.
Täter setzten Autos in Brand, niemand wurde verletzt
Die Täter stürmten auf die Fahrbahn, umzingelten den Geldtransporter und feuerten mit Maschinenpistolen. Die drei Sicherheitsleute im Wagen blieben unverletzt – sie reagierten nicht und verharrten in ihrem gepanzerten Fahrzeug.
Um den Fluchtweg endgültig abzuriegeln, setzten die Räuber mehrere Autos in Brand. Danach sprengten sie eine Tür des Transporters auf und erbeuteten rund 2 Millionen Euro. Wohin die Bande flüchtete, ist unklar. Ermittler halten es für möglich, dass die Täter zunächst zu Fuss über eine nahe Ausfahrt entkamen.
Die sichtlich geschockten Sicherheitsmitarbeiter wurden später von Polizei und Rettungskräften betreut. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um die brennenden Fahrzeuge zu löschen.