Maschinenpistolen und Tunnel in Flammen – filmreifer Überfall auf Geldtransporter

Spektakulärer Überfall eines Geldtransports in Kalabrien. Die Diebe erbeuteten rund 2 Millionen Euro. IMAGO/ABACAPRESS

In Süditalien erbeuteten Diebe Millionen aus einem Geldtransporter. Sie feuerten Schüsse aus Maschinenpistolen, setzten Nägel auf der Autobahn ein und setzten ein Tunnel in Flammen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Kalabrien überfiel eine bewaffnete Bande am 1. Dezember 2025 einen Geldtransporter in einem Autobahntunnel und erbeutete rund 2 Millionen Euro.

Die Täter blockierten mit brennenden Fahrzeugen und Nägeln die A2-Autobahn, feuerten mit Maschinenpistolen, sprengten eine Tür auf und flüchteten unerkannt.

Trotz der Gewalt blieben die Sicherheitskräfte im Transporter unverletzt, Feuerwehr und Polizei waren mit einem Grosseinsatz vor Ort. Mehr anzeigen

Bei einem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter in Italien sind am frühen Montagmorgen mehrere Schüsse gefallen. Die Beute: rund 2 Millionen Euro.

Laut der italienishen Nachrichtenagentur Ansa passierte der Angriff gegen 6.30 Uhr in einem Tunnel auf der Autobahn A2 in Kalabrien.

Rund ein Dutzend Täter soll den gepanzerten Transporter ins Visier genommen haben.

Die Bande blockierte mit mehreren Autos die Fahrbahn, streute Nägel auf die Strasse und zündete Fahrzeuge an – alles, um dem Geldtransporter den Fluchtweg abzuschneiden.

Täter setzten Autos in Brand, niemand wurde verletzt

Die Täter stürmten auf die Fahrbahn, umzingelten den Geldtransporter und feuerten mit Maschinenpistolen. Die drei Sicherheitsleute im Wagen blieben unverletzt – sie reagierten nicht und verharrten in ihrem gepanzerten Fahrzeug.

Um den Fluchtweg endgültig abzuriegeln, setzten die Räuber mehrere Autos in Brand. Danach sprengten sie eine Tür des Transporters auf und erbeuteten rund 2 Millionen Euro. Wohin die Bande flüchtete, ist unklar. Ermittler halten es für möglich, dass die Täter zunächst zu Fuss über eine nahe Ausfahrt entkamen.

Die sichtlich geschockten Sicherheitsmitarbeiter wurden später von Polizei und Rettungskräften betreut. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um die brennenden Fahrzeuge zu löschen.