Video zeigt Protest Eskalation im US-Senat – Armee-Veteran wird gewaltsam abgeführt

Nicole Agostini

6.3.2026

Nach Protest gegen Iran-Krieg: Eskalation im US-Senat – Armee-Veteran wird gewaltsam abgeführt

Nach Protest gegen Iran-Krieg: Eskalation im US-Senat – Armee-Veteran wird gewaltsam abgeführt

Am Mittwoch unterbrach US-Marine-Veteram Brian McGinnis eine Sitzung im US-Senat mit einem Anti-Kriegs-Protest. Daraufhin führte ihn die Capitol-Polizei ab – sein Arm wurde dabei gebrochen.

06.03.2026

Am Mittwoch unterbrach US-Marine-Veteram Brian McGinnis eine Sitzung im US-Senat mit einem Anti-Kriegs-Protest. Daraufhin führte ihn die Capitol-Polizei ab – sein Arm wurde dabei gebrochen.

Nicole Agostini

06.03.2026, 09:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Marine-Veteran und Green-Party-Kandidat Brian McGinnis unterbrach am Mittwoch eine Senatsanhörung in Washington D.C.
  • Er protestierte mit Zwischenrufen gegen den Krieg mit dem Iran.
  • McGinnis wurde daraufhin von der Capitol-Polizei aus dem Saal geführt, wobei ein republikanischer Senator den Beamten half.
  • Laut Polizei droht McGinnis eine Anklage wegen tätlichen Angriffs.
Mehr anzeigen

Am Mittwoch unterbrach US-Marine-Veteran und Green-Party-Kandidat Brian McGinnis eine Senatsanhörung in Washington D.C. Er protestierte und schrie die Anwesenden an. Er stellte seine Meinung gegen den Krieg mit dem Iran klar: «Niemand will für Israel kämpfen.» 

Daraufhin führte ihn die Capitol-Polizei aus dem Saal. Ein republikanischer Senator half den Behörden, ihn wegzuführen. Dabei wurde der Arm des Verhafteten gebrochen. Im Video siehst du, wie die Situation eskalierte.

Laut Polizei droht dem Green-Party-Kandidaten nun eine Anklage wegen tätlichen Angriffs.

