Fauxpas oder Kalkül? Brigitte Macron zeigt Emmanuel kalte Schulter Erst das mutmassliche Ohrfeigen-Video, nun die ignorierte Geste in London. Beim Staatsbesuch in England lässt Brigitte Macron die ausgestreckte Hand ihres Mannes Emmanuel unbeachtet. Diplomatischer Fauxpas oder Statement? 09.07.2025

Erst das mutmassliche Ohrfeigen-Video, nun die ignorierte Geste in London. Beim Staatsbesuch in England lässt Brigitte Macron die ausgestreckte Hand ihres Mannes Emmanuel unbeachtet. Diplomatischer Fauxpas oder Statement?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Brigitte Macron ignorierte beim Staatsbesuch in London die helfende Hand ihres Mannes Emmanuel beim Ausstieg aus dem Flugzeug.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich im Mai in Vietnam, als sie ihm ins Gesicht griff und ihn zur Seite drückte, was wie eine Ohrfeige aussah.

Trotz dieser Zwischenfälle verlief der Staatsbesuch in Grossbritannien offiziell reibungslos, mit herzlichen Begegnungen zwischen dem Präsidentenpaar und der britischen Königsfamilie. Mehr anzeigen

Beim jüngsten Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Grossbritannien sorgte ein weiteres Mal das Verhalten seiner Ehefrau Brigitte für Gerüchte.

Beim Verlassen des Regierungsflugzeugs am RAF Northolt in London bot Macron seiner Frau galant die Hand an, um ihr beim Abstieg mit ihren High Heels zu helfen. Brigitte Macron ignorierte jedoch die Geste und krallte sich stattdessen am Geländer fest.

Die Szene erinnert an einen Vorfall im Mai während eines Besuchs in Vietnam, bei dem Brigitte Macron ihrem Ehemann beim Ausstieg aus dem Flugzeug mit beiden Händen ins Gesicht griff und ihn zur Seite drückte.

Das Vietnam-Video zeigt, wie die Tür des Flugzeugs geöffnet wird und Macron mit ernstem Gesichtsausdruck seiner Frau gegenübersteht. Kurz darauf sind Brigittes Hände zu sehen, die sich in einer schnellen Bewegung auf Macrons Gesicht zubewegen. Der Präsident wirkt überrascht, bemerkt die geöffneten Türen und winkt diplomatisch den Kameras zu, die am Fusse der Flugzeugtreppe warten.

Kalte Schulter in London: Fauxpas oder Kalkül?

Trotz des Vorfalls in London präsentierten sich Emmanuel und Brigitte Macron während des Staatsbesuchs in England professionell.

Nach der Ankunft wurden sie von Prinz William und Prinzessin Kate begrüsst und später von König Charles III. und Königin Camilla empfangen.

Offizielles Foto zum Staatsbesuch: Königin Camilla, König Charles III., Emmanuel Macron und Brigitte beim Bankett in Windsor Castle am 8. Juli 2025 (v.l.n.r). KEYSTONE

Die offiziellen Termine – darunter eine Kutschfahrt durch Windsor und ein Staatsbankett – verliefen ohne weitere Auffälligkeiten. Brigitte Macron zeigte sich dabei freundlich gegenüber der britischen Öffentlichkeit und tauschte herzliche Gesten mit Königin Camilla aus.

Ob der jüngste Vorfall zwischen Brigitte und Emmanuel Macron auf eine Panne im diplomatischen Protokoll oder auf persönliche Differenzen zurückzuführen ist, bleibt bislang unklar.

