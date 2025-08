Der Wanderweg war eigentlich gesperrt. (Symbolbild) sda

Ein britischer Tourist ignoriert in den Dolomiten mehrere Warnschilder – und gerät in Panik. Die aufwendige Bergung per Helikopter wird ihm nun zum Verhängnis. Wegen des Brexits muss er die gesamte Rechnung selbst bezahlen.

Ein Ausflug in die Berge ist für einen britischen Wanderer in Italien richtig teuer geworden: Der 60-Jährige hatte in den Dolomiten mehrere Warnschilder ignoriert und einen wegen Steinschlag gesperrten Höhenweg betreten. Als er am Donnerstag in rund 2500 Metern Höhe in Panik geriet, setzte er einen Notruf ab – und löste damit einen kostspieligen Rettungseinsatz aus.

Wie «The Guardian» berichtet, hatte der Mann am Morgen seine Wanderung vom Passo Tre Croci nahe Cortina d’Ampezzo gestartet. Trotz eindeutiger Sperrhinweise auf Italienisch und Englisch begab er sich auf den Ferrata-Berti-Weg, der aus Sicherheitsgründen geschlossen war.

Am Nachmittag geriet der Brite offenbar durch herabfallende Felsen in Panik und setzte einen Notruf ab.

Zwei Helikopter im Einsatz

Laut dem lokalen Bergrettungsleiter Nicola Cherubin wurden gleich zwei Helikopter sowie mehrere Einsatzkräfte am Boden aufgeboten. Wegen des schlechten Wetters musste besonders schnell reagiert werden.

Die Kosten des Einsatzes summieren sich auf 14'225 Euro, davon entfallen allein 11'160 Euro auf die Helikopterflüge. Der Wanderer blieb unverletzt – muss die Summe aber vollständig selbst tragen.

Zum Vergleich: Zwei belgische Wanderer in ähnlicher Situation kamen kürzlich mit einem Bruchteil der Kosten davon, weil ihre Rettung durch die EU-Versicherungssysteme teilweise übernommen wurde. Britische Staatsangehörige sind seit dem Brexit von dieser Regelung ausgeschlossen – ein Umstand, der sich für den 60-Jährigen nun empfindlich bemerkbar macht.

«Kein Taxi-Dienst»

Der Mann gab gegenüber den Behörden an, die Warnschilder nicht bemerkt zu haben.

Giuseppe Dal Ben, Kommissar der regionalen Gesundheitsbehörde, mahnt zur Vorsicht: «Touristen sollten den Bergen mit Respekt begegnen. Solche Einsätze gefährden nicht nur Retter, sondern blockieren auch Ressourcen für echte Notfälle.»