Ein 61-jähriger Brite hat auf der griechischen Insel Zakynthos über Jahre hinweg ein ganzes Dorf getäuscht. Kenneth Simms gab sich als der ehemalige Manchester-United-Profi Remi Moses aus – und wurde dafür sogar als Fussballtrainer engagiert. Erst nach seinem Tod Ende 2025 kam heraus, dass der vermeintliche Ex-Star in Wahrheit ein Hochstapler war.
Wie die britische «Daily Mail» berichtet, hatte Simms mit seinem Fachwissen und alten Videoaufnahmen viele überzeugt. Beim Verein Doxa Pigadakion arbeitete er unter falscher Identität als Trainer, galt als respektiertes Mitglied der Inselgemeinschaft – und selbst seine Ehefrau hielt seinen Namen «Remi Moses» für ein Künstlerpseudonym.
Das Vertrauen in den vermeintlichen Ex-Profi war so gross, dass sein Sarg bei der Beerdigung sogar mit dem Trikot von Manchester United geschmückt wurde.
Doch kurz darauf meldete sich die Familie des echten Remi Moses aus England: Der ehemalige Fussballer lebt gesund in Manchester. Sein Sohn erklärte, sein Vater sei «nie auf Zakynthos» gewesen.