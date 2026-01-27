Ein Brite gab sich jahrelang als ihn aus: der ehemalige Profi-Fussballer Remi Moses. IMAGO/Bildbyran

Jahrelang lebte ein Brite auf Zakynthos unter falschem Namen, als angeblicher Ex-Profi von Manchester United. Erst sein Tod Ende 2025 enthüllte den Betrug.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Brite hat auf der griechischen Insel Zakynthos jahrelang vorgegeben, der ehemalige Manchester-United-Profi Remi Moses zu sein.

Erst nach seinem Tod Ende 2025 stellte sich heraus, dass der 61-Jährige ein Hochstapler war.

Selbst seine Ehefrau und ein lokaler Fussballverein waren auf die Täuschung hereingefallen. Mehr anzeigen

Ein 61-jähriger Brite hat auf der griechischen Insel Zakynthos über Jahre hinweg ein ganzes Dorf getäuscht. Kenneth Simms gab sich als der ehemalige Manchester-United-Profi Remi Moses aus – und wurde dafür sogar als Fussballtrainer engagiert. Erst nach seinem Tod Ende 2025 kam heraus, dass der vermeintliche Ex-Star in Wahrheit ein Hochstapler war.

Wie die britische «Daily Mail» berichtet, hatte Simms mit seinem Fachwissen und alten Videoaufnahmen viele überzeugt. Beim Verein Doxa Pigadakion arbeitete er unter falscher Identität als Trainer, galt als respektiertes Mitglied der Inselgemeinschaft – und selbst seine Ehefrau hielt seinen Namen «Remi Moses» für ein Künstlerpseudonym.

Das Vertrauen in den vermeintlichen Ex-Profi war so gross, dass sein Sarg bei der Beerdigung sogar mit dem Trikot von Manchester United geschmückt wurde.

Doch kurz darauf meldete sich die Familie des echten Remi Moses aus England: Der ehemalige Fussballer lebt gesund in Manchester. Sein Sohn erklärte, sein Vater sei «nie auf Zakynthos» gewesen.