Briten finden mysteriöse Sensoren am Meeresgrund

Das Offshore-Patrouillenschiff HMS Mersey P283 der Royal Navy vor der Westküste Schottlands. (Symbolbild) IMAGO/Sipa USA

Rund um Grossbritannien sind einem Medienbericht zufolge mehrere mutmassliche russische Spionage-Sensoren im Meer entdeckt worden.

afp/tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die britische Marine hat in britischen Gewässern Sensoren am Meeresgrund entdeckt, die dort eigentlich nichts verloren haben.

Armeeführung und Geheimdienste gehen laut einem Bericht der «The Sunday Times» von russischer Spionage aus.

Die Sensoren sollten vermutlich dazu dienen, Informationen über die vier britischen U-Boote zu sammeln, die mit Atomraketen bestückt sind. Mehr anzeigen

In britischen Gewässern wurden in den vergangenen Monaten mehrere mutmasslich russische Spionage-Sensoren gefunden. Die britische Marine habe einige Geräte am Meeresgrund gefunden, während andere an Land gespült worden seien, berichtete die britische Zeitung «The Sunday Times». Armeeführung und Geheimdienste vermuten demnach, dass die Sensoren dazu dienen sollten, Informationen über die vier britischen U-Boote zu sammeln, die mit Atomraketen bestückt sind.

Im Atlantik tobe «ein Krieg», sagte ein hochrangiger britischer Militärvertreter der «Sunday Times». «Es ist ein Katz- und Mausspiel, das seit dem Ende des Kalten Krieges andauert und sich jetzt wieder aufheizt.»

Laut Recherchen der Zeitung wurden ausserdem mehrere unbemannte Unterwasserfahrzeuge in der Nähe von Datenkabeln im Meer entdeckt. Die Regierung verfüge zudem über «glaubhafte Informationen», wonach Jachten russischer Oligarchen für Aufklärungseinsätze im Meer benutzt worden sein könnten, hiess es in dem Bericht weiter.

In der Ostsee wurden seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 bereits mehrfach wichtige Telekommunikations- und Stromkabel beschädigt. Experten gehen davon aus, dass es sich um hybride Angriffe gegen den Westen im Auftrag Russlands handelt. Moskau weist dies zurück.