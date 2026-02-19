  1. Privatkunden
Nach Verhaftung von Ex-Prinz Andrew Briten regieren: «Er hat es voll und ganz verdient»

Samuel Walder

19.2.2026

Samuel Walder

19.2.2026

Nach Verhaftung von Ex-Prinz Andrew: Briten regieren: «Er hat es voll und ganz verdient»

Nach Verhaftung von Ex-Prinz Andrew: Briten regieren: «Er hat es voll und ganz verdient»

Die Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor sorgt im Vereinigten Königreich für Aufsehen. Nach Reaktionen aus Politik und Königshaus melden sich nun auch Bürgerinnen und Bürger zu Wort.

19.02.2026

Die Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor sorgt im Vereinigten Königreich für Aufsehen. Nach Reaktionen aus Politik und Königshaus melden sich nun auch Bürgerinnen und Bürger zu Wort.

Samuel Walder

19.02.2026, 13:38

Die Verhaftung von Andrew Mountenbatten-Windsor wühlt nicht nur die Politik und das Königshaus auf, sondern auch die britische Bevölkerung. 

Nach dem sich bereits der britische Premierminister und auch König Charles geäussert haben, werden nun auch die Stimmen auf den Strassen laut.

So sagt ein Mann in einer Umfrage: «Das ist wohl ein Zeichen der Welt, in der wir leben.» Eine Frau meint: «Nein, das habe ich nicht gedacht. Ich dachte, sie würden untertauchen und damit durchkommen.»

Alle Reaktionen siehst du im Video oben.

Direkte Mails an Jeffrey Epstein Amtsmissbrauch-Vorwürfe: Diese E-Mails stehen im Visier

Direkte Mails an Jeffrey Epstein Amtsmissbrauch-Vorwürfe: Diese E-Mails stehen im Visier

Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor ist verhaftet – und der Fall könnte die britische Monarchie in ihrer schwersten Krise seit Jahrzehnten stürzen.

19.02.2026

