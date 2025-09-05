Angela Rayner muss zurücktreten. KEYSTONE

Angela Rayner ist am Freitag von ihrem Amt als stellvertretende Premierministerin Grossbritanniens zurückgetreten. Eine Untersuchung hatte ergeben, dass sie bei einem Wohnungskauf nicht die vorgeschriebenen Steuern entrichtete.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Angela Rayner ist nach einer Steueraffäre als stellvertretende Premierministerin Grossbritanniens zurückgetreten.

Sie soll beim Kauf einer Wohnung in Hove rund 40'000 Pfund an Abgaben gespart haben.

Premierminister Keir Starmer erhielt am Freitag den Bericht des Ethikberaters, Rayner legte daraufhin ihr Amt nieder. Mehr anzeigen

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, zieht Grossbritanniens stellvertretende Premierministerin Angela Rayner Konsequenzen aus einer Affäre um nicht gezahlte Steuern. Die 45-Jährige reichte am Freitag ihren Rücktritt ein, nachdem ein unabhängiger Berater Verstösse gegen die Standards für Regierungsmitglieder festgestellt hatte.

Im Zentrum steht der Kauf einer Wohnung an der Südküste Englands. Rayner hatte am Mittwoch eingeräumt, dass sie beim Erwerb in Hove nicht die volle «Stamp Duty» – eine in Grossbritannien fällige Steuer auf Immobilien – bezahlt habe. Laut Medienberichten sparte sie dadurch etwa 40'000 Pfund (rund 46'000 Franken).

Rayner kritisierte Steuervermeider

Rayner hatte sich selbst an den Ethikberater Laurie Magnus gewandt, der am Freitag Premierminister Keir Starmer seinen Bericht übergab. Dieser bestätigte, dass die Politikerin die Anforderungen an die Integrität von Regierungsmitgliedern nicht erfüllt habe.

Brisant ist der Fall auch, weil Rayner in der Vergangenheit immer wieder scharfe Kritik an Steuervermeidern geäussert hatte – insbesondere an Mitgliedern der konservativen Vorgängerregierung.

Rayner war seit Juli 2024 Vizepremierministerin und galt als eine der profiliertesten Stimmen der Labour-Regierung. Ob sie ein anderes Regierungsamt behalten oder ins Parlament zurückkehren wird, ist derzeit offen.