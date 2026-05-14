Wes Streeting auf den Weg zum Sitz des Premiers in der 10 Downing Street in London: Kann der Minister Keir Starmer an der Spitze der Labour Party ablösen? KEYSTONE

Der britische Gesundheitsminister Wes Streeting ist aus Protest gegen Premierminister Keir Starmer zurückgetreten. Das teilte Streeting auf der Plattform X mit.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der britische Gesundheitsminister Wes Streeting tritt zurück.

Erwartet wird, dass der 43-Jährige Premier Keir Starmer um den Parteivorsitz herausfordert. Mehr anzeigen

Der britische Gesundheitsminister Wes Streeting hat seinen Rücktritt erklärt. Allgemein wird erwartet, dass Streeting sich mit dem Schritt vom Donnerstag als Kandidat für den Vorsitz der Labour-Partei gegen den angeschlagenen Premierminister Keir Starmer in Stellung bringt.

Vor knapp vier Jahren war der Sturz des damaligen konservativen Premierministers Boris Johnson durch den Rücktritt seines Finanzministers Rishi Sunak ausgelöst worden, der dann später für den Parteivorsitz kandidierte.

Starmer steht das Wasser politisch bis zum Hals, seit seine Labour-Partei die Kommunal- und Regionalwahlen vor einer Woche krachend verloren hat. Schon zuvor hatte sich Starmer Rücktrittsforderungen anhören müssen, weil er den Jeffrey-Epstein-Vertrauten Peter Mandelson zum US-Botschafter ernannt hatte.

Seine Regierung ist auch wegen der schwachen Wirtschaft, hoher Lebenshaltungskosten und maroder öffentlicher Dienste unbeliebt. Rücktrittsforderungen an Starmer kamen grösstenteils von Hinterbänklern der Unterhausfraktion. Politische Schwergewichte wie Streeting blieben dagegen bislang im Kabinett.