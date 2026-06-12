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Seine Bilder werden für Millionen versteigert Pop-Art-Legende David Hockney ist mit 88 Jahren gestorben

dpa

12.6.2026 - 12:08

David Hockney ist tot. Der legendäre britische Maler wurde 88 Jahre alt.
David Hockney ist tot. Der legendäre britische Maler wurde 88 Jahre alt.
Bild: Keystone

David Hockney galt als einer der einflussreichsten europäischen Künstler der Gegenwart. Zum Markenzeichen wurden die unbeschwert wirkenden Bilder von Pools, die von einem Spiel aus Licht und Farbe geprägt waren.

DPA

12.06.2026, 12:08

12.06.2026, 13:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der britische Künstler David Hockney ist im Alter von 88 Jahren gestorben.
  • Weltberühmt wurde er mit seinen farbenfrohen Pool-Gemälden und Darstellungen des kalifornischen Lebensgefühls.
  • 2018 erzielte eines seiner Werke bei einer Auktion rund 90 Millionen Dollar und stellte einen Rekord auf.
Mehr anzeigen

Der legendäre britische Maler David Hockney ist tot. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf seinen Publizisten. Hockney sei kurz vor seinem 89. Geburtstag «friedlich zu Hause» gestorben.

Hockney galt als einer der einflussreichsten europäischen Künstler der Gegenwart. Vor allem seine Gemälde von Swimming Pools, geprägt von einem besonderen Spiel aus Licht und Farben wurden zu seinem Markenzeichen.

«The Splash» ist eines der berühmtesten Pop-Art-Gemälde von David Hockney. Es ist im Jahr 1966 entstanden.
«The Splash» ist eines der berühmtesten Pop-Art-Gemälde von David Hockney. Es ist im Jahr 1966 entstanden.
Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

«David Hockneys bleibendes Vermächtnis spiegelt seine grundlegende Lebensfreude, seinen herausragenden Sinn für Humor, seine immense Grosszügigkeit und seine forschende Neugierde wider», heisst es in dem Statement weiter.

Gemälde brach bei Auktion Rekord

Geboren wurde Hockney am 9. Juli 1937 im nordenglischen Bradford und wuchs in den Hungerjahren der Nachkriegszeit auf. Nach seiner ersten Einzelausstellung Anfang der 60er Jahre zog er nach Hollywood und lebte später abwechselnd in Grossbritannien und Kalifornien.

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Der sonnige US-Staat bot ihm sowohl als Künstler als auch privat ungewohnte Freiheiten. Hockney machte nie ein Geheimnis daraus, dass er schwul war, selbst als Homosexualität in Grossbritannien noch illegal war. Los Angeles wurde seine neue Heimat – dort stand sein Haus mit der blauen Terrasse und den roten Blumentöpfen, das er in vielen Bildern verewigte.

Eines seiner Gemälde brach 2018 bei einer Auktion den Rekord für einen noch lebenden Künstler. Das Bild mit dem Titel «Pool With Two Artists» wurde für 90 Millionen US-Dollar versteigert.

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