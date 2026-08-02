Andy Burnham zeigt sich mit seinem Finanzminister im Pub – und landet damit einen viralen Treffer. Dahinter stehen konkrete Entlastungen für Haushalte und Lokale.

Darum geht’s Politiker setzen seit jeher auf Nahbarkeit, um Sympathien zu gewinnen. Rechte Parteien wie SVP und AfD nutzen Volksfeste und Stammtische strategisch zur «Raumnahme».

Der neue britische Premier Andy Burnham inszeniert sich mit einem viralen Pub-Video als bodenständig und stabil.

Er zeigt sich entspannt mit seinem Finanzminister bei Bier und Chips, nach Jahren politischer Krisen in Grossbritannien.

Burnhams erste Massnahmen zielen aufs Portemonnaie der Bevölkerung: Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Strom, günstigere Busfahrten und tiefere Gewerbeabgaben für Pubs und Clubs ab Frühling. Zusammenfassung erstellt mit

Erfolgreiche Politiker*innen haben vor Jahrzehnten wie auch heute erkannt: Willst du dich beim Volk beliebt machen, reicht es nicht, die Politik schmackhaft zu machen. Du musst auch nahbar, spürbar, menschlich sein – oder wie es im Schweizerdeutschen heisst: Es braucht eine Prise Gmögigkeit.

Dass Gmögigkeit ein probates Mittel ist, konnte man in den vergangenen Jahren bei Rechtsnationalen abschauen: Sie suchten gezielt die Nähe zum Volk an Volksfesten, organisierten diese zum Teil selbst, boten günstige Wurst und Bier an. So vergeht heute keine 1.-August-Feier, ohne dass sich die SVP um den Bauernzmorgen bemüht.

Auch die teils rechtsextreme Partei mit dem Namen «Alternative für Deutschland» (AfD) hat in einem Strategiepapier festgelegt, dass sie die «ländliche Raumnahme» anstrebt: Bis 2029 will sie in der Hälfte aller Gemeinden Deutschlands präsent sein und Treffpunkte organisieren, wo nicht nur Wurst und Bier angeboten, sondern zwischendurch auch rechtsradikale Botschaften gepfeffert werden.

Dass so etwas auch links und vor allem digital geht, zeigt nun der neue britische Premierminister Andy Burnham. Burnham, der vor seiner Wahl zum zweithöchsten Briten als «König des Nordens» galt, landete diese Woche einen viralen Hit. Die Zutaten für den Gmögigkeitsfaktor: Bier und Chips (statt Wurst).

Burnham filmte sich, wie er mit seinem Finanzminister John Healey (auf der grossen Insel «Schatzkanzler» genannt) in einem Pub hockt und Chipstüten schnabuliert. Die beiden Herren zeigen sich gut gelaunt und machen das, was man mit Bier und Chips nun mal macht: gemeinsam Spass haben.

Der Effekt: Burnham unterstreicht damit, dass er nach einer langen Zeit politischer Krisen – er ist der siebte britische Regierungschef innerhalb von zehn Jahren! – Stabilität ausstrahlt und mit seinem Finanzminister gut kann.

Burnham will raus aus der Krise

Diese gute Beziehung ist denn auch nötig. Die Massnahmen, die Burnham für die ersten Tage ankündigte, haben nicht nur grosse Auswirkungen auf den Staatshaushalt, wie seine Kritiker betonen, sondern auch aufs Portemonnaie einfacher Leute: Er will die Mehrwertsteuer von fünf Prozent auf Stromrechnungen privater Haushalte abschaffen und Busfahrten günstiger machen. Zudem sollen Pubs, Clubs und andere kleinere Lokale ab nächstem Frühling weniger Gewerbeabgaben bezahlen.

Die Einsparungen für Gastrolokale: schätzungsweise etwas über 1000 Pfund pro Jahr. Das macht nicht nur den Unternehmern gute Laune, auch die tieferen Stromkosten dürften das Volk freuen. Und was tut man, wenn man sich in Grossbritannien freut? Bier trinken und Chips essen.

Wenig überraschend kam das Video gut an. Die Presse fand zwar Gründe, um das ziemlich unpolitische Video zu sezieren. Der «Independent» sprach von einem «performativen Nordländer», weil es alte Klischees über die Briten im Norden bediene. Der «Express» schickte einen Journalisten in die Beiz, wo er einen Stammgast namens Pat Cleary fand, der Burnhams Anwesenheit in der Bar «überhaupt nicht bemerkt» habe.

Was dem Journalisten nicht auffiel: Über die Kosten von Burnhams Politik lässt sich streiten, aber vielleicht ist es für ein Volk gar kein Nachteil, wenn es die Regierung nicht ständig bemerkt. Auch auf YouTube fanden sich vergleichbare Kommentare: Ein User tat überrascht und wunderte sich, dass Finanzminister und Premierminister einen Krieg um Chips («A snack war?») führen – statt einen Bürgerkrieg.

Video aus dem Ressort