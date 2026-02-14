  1. Privatkunden
Cannabis in Gummibärchen British-Airways-Crew nach Langstreckenflug im Spital

Samuel Walder

14.2.2026

Ein Passagier überrascht die Flugbegleiterinen nach der Landung mit Gummibärchen. Das hat jedoch Folgen. 
keystone

Nach einem Flug von London nach Los Angeles landeten drei Crewmitglieder von British Airways im Spital. Ein Passagier hatte ihnen nach der Landung Gummibärchen angeboten. Diese waren aber nicht ganz normal. In der Süssigkeit war Marihuana enthalten. Die Airline reagierte mit einer Beurlaubung der gesamten Besatzung, Ermittlungen laufen.

Samuel Walder

14.02.2026, 08:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der Landung eines British-Airways-Flugs in Los Angeles verteilte ein Passagier mit Cannabis versetzte Gummibärchen an die Crew, worauf drei Mitglieder ins Spital mussten.
  • Die mit 300 Milligramm Cannabis präparierten Süssigkeiten lösten bei den Betroffenen Panik und schwere körperliche Reaktionen aus.
  • Die Airline beurlaubte die gesamte Crew, organisierte einen Ersatz für den Rückflug und leitete Ermittlungen gegen den verantwortlichen Passagier ein.
Mehr anzeigen

Was als freundliche Geste begann, endete im Krankenhaus: Nachdem ein Flugzeug der British Airways von London-Heathrow sicher in Los Angeles gelandet war, verteilte ein dankbarer Passagier Gummibärchen an die Flugbegleiter*innen. Eine süsse Überraschung – mit bitteren Folgen.

Für die Crew stand nach der Landung nur noch der Transfer ins Hotel an. Übermüdet vom Langstreckenflug griffen die Mitarbeitenden im Bus beherzt zu und gönnten sich die Süssigkeiten. Doch kurz darauf kippte die Stimmung dramatisch: Als die Crew am Hotel eintraf, mussten drei Mitglieder ins Spital gebracht werden.

Der Grund für den plötzlichen Notfall wurde später bekannt – und sorgt für Fassungslosigkeit: Die Gummibärchen waren mit 300 Milligramm Cannabis versetzt.

«Völlig ausser Kontrolle»

Ein Augenzeuge schildert die bangen Momente gegenüber der «Sun»: «Sie fühlten sich völlig ausser Kontrolle und gerieten in Panik und Angst.» Weiter berichtet er: «Als die Gruppe das Hotel erreichte, litten die drei unter ‹ausserkörperlichen› Erfahrungen.»

Für die Airline hatte der Vorfall unmittelbare Konsequenzen. Entscheidungsträger der British Airways beurlaubten die gesamte Crew und stellten kurzfristig ein neues Team zusammen, um den Rückflug zu übernehmen. Die betroffenen Besatzungsmitglieder wurden erst einige Tage später – als normale Passagiere und mit einem separaten Flug – zurückgebracht.

Unterdessen laufen Ermittlungen, um den Passagier ausfindig zu machen, der die präparierten Süssigkeiten verteilt hatte. Ein Flight-Attendant sagte gegenüber der «Sun»: «Es ist ein Glücksfall, dass die Gumibärchen in diesem Fall erst nach der Ankunft unter der Besatzung verteilt wurden.»

