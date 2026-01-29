Bruce Springsteen veröffentlicht Protest-Song gegen «Staatsterror von Trumps Privatarmee»

Der amerikanische Singer-Songwriter Bruce Springsteen (Dateifoto). KEYSTONE

Bruce Springsteen protestiert mit einem neuen Song gegen die Gewalt der Bundesbeamten in US-Städten. 'Streets of Minneapolis' ist Rene Good und Alex Pretti gewidmet, die von diesen erschossen wurden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bruce Springsteen hat einen neuen Song mit dem Titel 'Streets of Minneapolis' veröffentlicht.

Der Song reflektiert die jüngsten ICE-Operationen in der Stadt in Minnesota, die zum Tod von Renee Good und Alex Pretti führten.

Der Song, der in zwei Tagen geschrieben und aufgenommen wurde, erinnert nicht nur an die Opfer, sondern ist auch ein klarer Akt des Protests und des Widerstands gegen die derzeitige Regierung von Donald Trump. Mehr anzeigen

The Boss kann es noch immer. Bruce Springsteen könnte sich längst auf den Lorbeeren seines Ruhms ausruhen, schliesslich ist er 76 Jahre alt, sein Bühnen-Debüt liegt mehr als 50 Jahre zurück.

Aber Protest war schon immer ein Antrieb des Mannes mit der rauchigen Stimme. Und für diesen sieht Springsteen seit dem Wirken der Administration Trump genügend Anlass.

«Ich habe den Song am Samstag geschrieben, gestern aufgenommen und heute veröffentlicht, als Antwort auf Staatsterror, der über die Stadt Minneapolis hereingebrochen ist», hat Bruce Springsteen am Mittwoch auf seiner Website geschrieben, wo er 'Streets of Minneapolis' veröffentlicht hat.

Trumps Privatarmee und Besatzerstiefel

Er singt darin von King Trump's private army, von Besatzerstiefeln und zwei Menschen, die tot liegen bleiben. «Er [der Song] ist den Menschen von Minneapolis gewidmet, unseren unschuldigen immigrierten Nachbarn und im Gedenken an Alex Pretti und Renee Good», erklärt der Superstar weiter.

Die beiden Todesopfer der Bundesbeamten, im Songtext namentlich genannt, erhalten mit 'Streets of Minneapolis' ein Mahnmahl, das um die Welt reist. Mehr als 2,5 Millionen Mal ist der Song in den ersten 24 Stunden auf Youtube aufgerufen worden.

Protestsongs sind bei Springsteen Programm

Anders als man vermuten könnte, ist 'Streets of Minneapolis' kein Cover mit neuem Text des Springsteen-Klassikers 'Streets of Philadelphia'. In jenem Song beklagte der Musiker den Umgang mit Aidskranken in den Neunzigerjahren.

'Streets of Philadelphia' war Teil des Soundtracks des Kinofilms 'Philadelphia' mit Tom Hanks und Denzel Washington. Bruce Springsteen gewann damit einen Oscar für den besten Song und zahlreiche weitere Preise.

'Streets of Minneapolis' hingegen ist roher, beginnt mit einem akustischen Gitarrenriff und steigert sich zu einem wütenden Arrangement mit Gitarre, Orgel und einem Begleitchor.

Auch 'Born in the USA', Bruce Springsteens berühmtester Song, bejubelt nicht das Leben in Amerika, sondern beklagt die Vernachlässigung und Verelendung der Arbeiterklasse in den USA. Fiktiver Hauptdarsteller ist ein desillusionierter Vietnam-Veteran.

Ein Teil dieser Abgehängten hat in der Zwischenzeit zum zweiten Mal Donald Trump gewählt – den Präsidenten, der mit schwer bewaffneten Bundesbeamten Jagd auf Immigrierte und Gegner seiner Politik machen lässt. Mit tödlichen Folgen.

«We’ll remember the names of those who died – On the streets of Minneapolis» (Wir werden uns an die Namen derer erinnern, die gestorben sind – Auf den Strassen von Minneapolis) sind die letzten Zeilen der viereinhalb Minuten dauernden Protesthymne.