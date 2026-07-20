Eine WM-Feier endete in Spanien mit einem Todesfall. Ein 13-Jähriger wurde von Teilen eines einstürzenden Brunnens getroffen und starb später im Spital. Die Behörden haben Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

In Spanien gingen die Menschen im ganzen Land auf die Strassen, um den WM-Titel zu feiern.

Darum geht’s Ein Brunneneinsturz hat die WM-Feier in Spanien überschattet.

Ein 13-Jähriger starb, drei weitere Menschen wurden verletzt.

Die Behörden untersuchen nun die Ursache des Unglücks in Ciudad Rodrigo. Zusammenfassung erstellt mit

Eine Siegesfeier nach dem WM-Triumph Spaniens hat in Ciudad Rodrigo im Westen des Landes ein tragisches Ende genommen. Ein 13-jähriger Junge starb, nachdem ein Teil des bekannten Brunnens Fuente del Árbol Gordo während der Feierlichkeiten einstürzte. Drei weitere Menschen wurden dabei schwer verletzt, wie spanische Medien berichten.

Nach dem Abpfiff des WM-Finals gegen Argentinien strömten zahlreiche Fans in die Strassen, um den Titelgewinn zu feiern. Viele versammelten sich an dem Brunnen, als dessen oberer Teil plötzlich nachgab und auf mehrere Personen stürzte, die sich darauf aufgehalten hatten.

Der Jugendliche wurde noch im Gesundheitszentrum von Ciudad Rodrigo behandelt, starb dort jedoch wenig später.

Mindestens zwei weitere Personen wurden verletzt, darunter eine Person mit einem Beinbruch. Der Bereich rund um den Brunnen wurde abgesperrt, die Behörden haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.