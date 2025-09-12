  1. Privatkunden
Unfall im Süden Deutschlands Bub (10) stürzt mit Velo und wird von Eisenstange durchbohrt

Sven Ziegler

12.9.2025

Der Bub wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. (Symbolbild)
Der Bub wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. (Symbolbild)
Monika Skolimowska/dpa

Im deutschen Örtchen Stephanskirchen hat ein zehnjähriger Bub bei einem Fahrradunfall schwere Verletzungen erlitten. Er stürzte gegen einen Gartenzaun, wo ihn eine spitze Eisenstange durchbohrte.

DPA

12.09.2025, 08:17

Ein schwerer Fahrradunfall hat am Donnerstagnachmittag im deutschen Stephanskirchen nahe der österreichischen Grenze für Aufsehen gesorgt. Ein zehn Jahre alter Bub kam mit seinem Velo zu nah an einen Gartenzaun. Wie die Polizei mitteilte, verfing sich dabei der Lenker in den Stäben, klappte seitlich ein – und der Junge verlor die Kontrolle.

Der Sturz hatte dramatische Folgen: Eine spitz herausragende Eisenstange des Zauns durchbohrte den Körper des Kindes. Rettungskräfte befreiten den Buben und brachten ihn mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus.

