Bub (5) ruft in Italien-Ferien «Papa» – dann verschwindet er spurlos

Das letzte Bild von Alain: Danach verschwand er spurlos. Polizei / X

Während eines Familienurlaubs an der ligurischen Küste verschwand der fünfjährige Alain spurlos. Die Behörden suchen mit Hunden, Drohnen und einem Helikopter nach dem autistischen Jungen. Noch fehlt jede Spur.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alain Barnard Ganao (5) verschwand am Freitagabend in Ventimiglia.

Der Bub lief offenbar davon, während sein Vater das Zelt aufbaute.

Alain leidet an Autismus und könnte sich verstecken. Mehr anzeigen

Es sollte ein unbeschwerter Kurzurlaub am Meer werden – doch für eine Familie aus Turin wurde der Aufenthalt auf dem Campingplatz «Por la Mar» in Ventimiglia zum Albtraum. Am Freitagabend, kurz nach der Ankunft, verschwand der fünfjährige Alain Barnard Ganao plötzlich vom Gelände. Seither fehlt jede Spur des autistischen Jungen.

Laut den Behörden lief Alain offenbar davon, während sein Vater mit dem Aufbau des Zeltes beschäftigt war. Gegen 19.30 Uhr beobachtete ein Passant den Buben allein an einem Fussgängerstreifen und half ihm über die Strasse – im Glauben, die Eltern seien in der Nähe. Danach verlor sich seine Spur.

Eine Überwachungskamera zeigte Alain kurz zuvor allein auf dem Campingplatz, bekleidet mit einem weissen T-Shirt und grünen Shorts. «Corriere della Sera» berichtet, dass sich das Kind in Richtung eines Waldstücks bei einem nahegelegenen Weiler bewegt haben könnte.

Suchaktion dauert an

Die Rettungskräfte befürchten, dass Alain aufgrund seiner Autismusdiagnose nicht auf Rufe reagieren und sich möglicherweise versteckt halten könnte. Um ihn dennoch zu erreichen, kommt unter anderem eine Audioaufnahme mit den Stimmen seiner Eltern zum Einsatz.

Die italienischen Einsatzkräfte suchen seither rund um die Uhr nach dem Fünfjährigen. Polizei, Carabinieri, Feuerwehr, Freiwillige und das alpine Rettungsteam sind im Einsatz. Unterstützung erhalten sie durch Drohnen mit Wärmebildtechnik, Spürhunde und einen Helikopter. Insgesamt sind etwa 30 Personen an der Suchaktion beteiligt.

Eine vermeintliche Spur, die auf Überwachungsbildern einer nahegelegenen Villa entdeckt wurde, stellte sich als falsch heraus. Auch der Mann, der Alain beim Überqueren der Strasse geholfen hatte, wurde am Samstag als Zeuge einvernommen. Seine Wohnung wurde im Rahmen der Ermittlungen durchsucht.

Trotz aller Anstrengungen blieb die Suche bis Sonntagmorgen ohne Ergebnis. Die Behörden bitten die Bevölkerung um Hinweise und hoffen weiterhin auf ein glückliches Ende.