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«Er hat Angst» Jetzt spricht der Taucher, der mit dem gestrandeten Wal ums Überleben kämpft

Dominik Müller

26.3.2026

Meeresforscher Robert Marc Lehmann versucht dem Wal vom Wasser aus zu helfen.
Meeresforscher Robert Marc Lehmann versucht dem Wal vom Wasser aus zu helfen.
Keystone

An der deutschen Ostseeküste ringt ein gestrandeter Buckelwal ums Überleben. Robert Marc Lehmann begleitet die Rettungsversuche als Taucher hautnah – und dämpft die Erwartungen drastisch.

Dominik Müller

26.03.2026, 16:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein gestrandeter Buckelwal kämpft an der Ostsee ums Überleben.
  • Meeresforscher Robert Marc Lehmann unterstützt die Rettungsaktion als Taucher.
  • Trotz einzelner Hoffnungsschimmer schätzt Lehmann die Überlebenschance des Wals auf nur etwa 0,1 Prozent.
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Am Strand von Niendorf (D) spielt sich derzeit ein dramatisches Naturereignis ab. Ein gestrandeter Buckelwal kämpft ums Überleben. Tausende Menschen verfolgen die Rettungsaktion live. Auffälligster Akteur dabei: Meeresforscher Robert Marc Lehmann.

Der Taucher wagte sich in unmittelbare Nähe des Wals und fungiert als Vermittler zwischen dem Wal und den Rettern, feuert das Tier an und koordiniert die Bagger. Obwohl noch Bewegung im Tier ist, fällt seine Einschätzung ernüchternd aus.

Lehmann beschreibt ein Tier, das zwar reagiert, aber sichtbar leidet. Der Wal habe ihn wahrgenommen und sogar Laute von sich gegeben, sei aber zunehmend unsicher geworden. «Er hat Angst», sagte Lehmann am Donnerstag zu deutschen Medien an einer Pressekonferenz.

«Er liegt denkbar ungünstig»

Gleichzeitig betont der Forscher, wie entscheidend es sei, dass beide Augen geöffnet sind – ein Zeichen dafür, dass das Tier noch ansprechbar ist. Der Wal reagiere auf Berührungen und sei nicht apathisch, was grundsätzlich für einen Rettungsversuch spreche.

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Doch die Ausgangslage ist alles andere als ideal. Der Wal liegt schräg auf einer Art Unterwasser-Rampe, mit dem Kopf im flachen und dem Schwanz im tieferen Wasser. «Er liegt denkbar ungünstig», so Lehmann. Diese Position erschwere nicht nur die Orientierung des Tieres, sondern auch mögliche Rettungsmassnahmen. Hoffnung bestehe darin, mit schwerem Gerät eine Rinne zu graben, durch die der Wal zurück ins tiefere Wasser finden könnte.

Trotzdem macht Lehmann klar, wie gering die Erfolgschancen sind. «Ich möchte Erwartungsmanagement betreiben», sagt er – und beziffert die Überlebenschance auf lediglich «0,1 Prozent». Zwar wirke das Tier noch relativ kräftig und nicht abgemagert, doch insgesamt gehe es ihm schlecht.

Ein Funken Hoffnung bleibt

Besonders besorgniserregend: Ein Seil hängt aus seinem Maul. Offenbar hat sich der Wal in einem Geisternetz verfangen. «Ich hab dran gezogen, ist fest», sagt Lehmann. Ob das Netz die Nahrungsaufnahme blockiert, ist unklar.

Selbst wenn der Wal sich befreien sollte, könnte er erneut stranden. Deshalb wäre gemäss Lehmann eine Begleitung mit Booten nötig, um ihn zurück Richtung Nordsee zu lenken. Doch auch das ist organisatorisch schwierig. «Wer soll das machen? Wer kann das bezahlen?», gibt Lehmann zu bedenken.

Eine Rettung sei erst dann wirklich gelungen, wenn das Tier wieder gesund unterwegs ist und selbstständig frisst – nicht schon, wenn es sich vom Strand löst. Über den Grund, warum der Wal überhaupt so nah an die Küste kam, kann Lehmann nur spekulieren: «Es ist möglich, dass er – wie andere Wildtiere – zum Sterben an Land gekommen sei.» Sicher sagen könne das aber niemand.

Trotz aller Zweifel betont Lehmann, dass der Wal noch nicht aufgegeben hat. Genau das habe ihn letztlich dazu bewogen, selbst vor Ort zu helfen. Emotional lässt ihn die Situation nicht kalt: «Wenn ein Wal stirbt, was das wahrscheinlichste Szenario ist, dann ist das für alle super traurig – mich macht das fertig.»

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