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Drama in der Ostsee Niemand glaubte an ihn – dann gelingt dem Wal das Wunder

Sven Ziegler

27.3.2026

Rettung für gestrandeten Wal? Bagger kämpfen um sein Leben

Rettung für gestrandeten Wal? Bagger kämpfen um sein Leben

Timmendorfer Strand, 26.03.2026: Rettung in letzter Minute? Am Timmendorfer Strand kämpfen Einsatzkräfte weiter um das Leben eines gestrandeten Buckelwals. Nachdem erste Versuche gescheitert waren, kommt nun schweres Gerät zum Einsatz. O-Ton Manuel Abraas, Sea Shepherd Deutschland «Also im Moment ist ein Taucher im Wasser, der schaut, wie es dem Walter geht und dann soll halt gebaggert werden rund um den Wal herum. Es soll halt ein Kanal gebaggert werden, 6 Meter breit, 1,5 Meter tief, 50 Meter lang. Und idealerweise soll der Wal dann durch den Kanal hinaus ins tiefere Wasser schwimmen.» Die Bedingungen sind schwierig: Wind, Strömung und der feste Sand machen die Rettung kompliziert. Auch Unterstützung vom Land ist angefordert, um den Wal später möglicherweise Richtung Nordsee zu begleiten. Ob die aufwendige Aktion gelingt, ist noch unklar. O-Ton Ursula Siebert, Institut für Wildtierforschung «Das Tier muss sich letztlich auch leiten lassen. Man muss gucken, wie ist das vom Stresslevel für das Tier? Man muss das dann halt auch individuell immer wieder neu beurteilen.»

26.03.2026

Tagelang kämpft ein junger Buckelwal am Timmendorfer Strand ums Überleben. Helfer graben, tauchen, hoffen – und scheitern. Dann, in der Nacht, passiert das Unerwartete. blue News blickt zurück. 

Sven Ziegler

27.03.2026, 07:48

27.03.2026, 07:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Buckelwal strandet am Timmendorfer Strand und löst eine aufwendige Rettungsaktion aus.
  • Trotz grossem Einsatz scheitern die Versuche zunächst, das Tier ins offene Meer zu bringen.
  • In der Nacht befreit sich der Wal offenbar selbst – doch ob er überlebt, bleibt unklar.
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Fünf Tage lang spielt sich vor der Ostseeküste ein Drama ab, das selbst erfahrene Experten an ihre Grenzen bringt. Ein junger Buckelwal sitzt auf einer Sandbank fest, Helfer kämpfen rund um die Uhr – und immer wieder kippt die Hoffnung.

Was folgt, ist eine Geschichte voller Wendungen, Zweifel und einer überraschenden Nacht, die alles verändert. blue News liefert dir die Übersicht.

Akt 1: Das falsche Meer

Am Montag strandet an der Ostsee ein Wal. 
Am Montag strandet an der Ostsee ein Wal. 
KEYSTONE

Es beginnt am Montagmorgen. Ein junger Buckelwal wird in der Ostsee entdeckt – ein Ort, an dem diese Tiere kaum überleben können. Kurz darauf sitzt er fest. Auf einer Sandbank, nur wenige Meter vor der Küste von Timmendorfer Strand.

Die Ausgangslage ist heikel. Der Wal ist rund 12 bis 15 Meter lang, wiegt bis zu 15 Tonnen. Und er liegt dort, wo das Wasser zu flach ist, um sich zu bewegen.

Experten schlagen früh Alarm. Die Ostsee wird für das Tier zur Falle. «Den Ausgang muss man erst wieder finden», sagt ein Walexperte laut dpa. Ohne Hilfe sind die Chancen gering.

Akt 2: Der Kampf beginnt

Rettungskräfte kämpfen schon am Dienstagmorgen um das Leben des Wals.
Rettungskräfte kämpfen schon am Dienstagmorgen um das Leben des Wals.
KEYSTONE

Schon am Dienstag starten erste Rettungsversuche. Sie scheitern. Der Sand ist zu fest, das Tier zu schwer, die Bedingungen zu schwierig.

Also wird am Donnerstag aufgerüstet. Bagger rollen an, Taucher gehen ins Wasser, Einsatzkräfte arbeiten im Schichtbetrieb. Ziel ist es, eine Rinne zu graben – eine Art künstlicher Fluchtweg ins tiefere Wasser.

Parallel versuchen Experten, Kontakt zum Tier aufzubauen. Einer von ihnen ist der deutsche Meeresbiologe Robert Marc Lehmann. Er geht immer wieder ins Wasser, spricht mit dem Wal, versucht, ihn zu lenken.

«Der Wal vertraut mir jetzt», sagt Lehmann später. «Er will mitmachen.»

Akt 3: Hoffnungsschimmer

Biologe Robert Marc Lehmann arbeitet mit dem Tier.  
Biologe Robert Marc Lehmann arbeitet mit dem Tier.  
KEYSTONE

Am Donnerstag kippt die Stimmung. Zum ersten Mal bewegt sich der Wal deutlich. Er schlägt mit der Schwanzflosse, robbt sich langsam vorwärts.

Die Bagger kommen näher, Zentimeter für Zentimeter. Taucher dirigieren das Tier Richtung Rinne. «Der letzte Schub fehlt», sagt ein Helfer. «Zehn Meter fehlen noch», ergänzt Lehmann später.

Alle Geschehnisse findest du auch in unserem Ticker

Rettungsaktion an der Ostsee. Hier schwimmt der Wal Richtung Freiheit

Rettungsaktion an der OstseeHier schwimmt der Wal Richtung Freiheit

Die Hoffnung wächst. Einsatzkräfte arbeiten sogar im Dunkeln weiter, mit Scheinwerfern, trotz steigender Risiken. Am Strand verfolgen Hunderte das Geschehen.

Dann, kurz vor 21 Uhr am Donnerstagabend, der Rückschlag: Der Einsatz wird abgebrochen. Zu gefährlich, zu dunkel. Die Entscheidung fällt schwer. «Der Wal bewegt sich, der will», sagt der Bürgermeister von Timmendorfer Strand. «Wir werden morgen den Durchbruch erzielen.»

Akt 4: Die Nacht der Entscheidung

Der Wal ist am Freitagmorgen verschwunden. 
Der Wal ist am Freitagmorgen verschwunden. 
KEYSTONE

Doch dieser «Morgen» verläuft anders als erwartet. Als die Einsatzkräfte am Freitagmorgen zurückkehren, ist der Wal verschwunden.

Dort, wo am Abend noch ein 15 Tonnen schwerer Körper lag, kräuselt sich nur noch das Wasser. Drohnen steigen auf, Boote suchen die Umgebung ab. Keine Spur.

Für Lehmann ist schnell klar: Das Tier hat es selbst geschafft. «20 Tonnen, die auf dem Sand liegen, treiben nicht einfach weg», sagt er. «Der wollte ja auch. Er hat seine Kraft gesammelt.» Ein Moment zwischen Erleichterung und Ungläubigkeit.

Akt 5: Freiheit – oder nur ein Aufschub?

Doch die Euphorie hält nicht lange.

«Ich bin erstmal froh, dass er weg ist», sagt Lehmann. «Aber gerettet ist er noch lange nicht.»

Denn der schwierigste Teil kommt erst jetzt. Der Wal muss den Weg aus der Ostsee finden – durch ein komplexes, für ihn ungewohntes System von Meereswegen.

«Gerettet ist er erst, wenn er zuhause ist, im Atlantik», so Lehmann. «Und das ist ein weiter, weiter Weg.»

Hinzu kommt: Der Wal war geschwächt, konnte tagelang nicht fressen. Ein Seil hing aus seinem Maul – möglicherweise Teil eines Geisternetzes.

Ob er es tatsächlich zurück ins offene Meer schafft, ist völlig ungewiss. Doch der Wal wurde am Freitagmorgen offenbar auf dem Weg ins offene Meer gesichtet. Die Hoffnung lebt. 

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