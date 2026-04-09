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Zustand kritisch Wenn der Buckelwal stirbt, soll aus ihm Biodiesel werden

Dominik Müller

9.4.2026

Eine Drohnenaufnahme zeigt den Buckelwal in der Wismarbucht.
Eine Drohnenaufnahme zeigt den Buckelwal in der Wismarbucht.
Daniel Müller/Greenpeace Germany/dpa

Der gestrandte Buckelwal vor der deutschen Osteseeküste wird wohl nicht überleben. Nach seinem Tod soll der Kadaver untersucht und zu Kraftstoff weiterverarbeitet werden.

Dominik Müller

09.04.2026, 09:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Buckelwal, der in der Ostsee gestrandet ist, lebt noch, ist aber schwer geschwächt und wird laut Experten die Strandung wohl nicht überleben.
  • Nach seinem Tod sollen Wissenschaftler den Kadaver untersuchen, bevor eine Spezialfirma den Abtransport übernimmt.
  • Die Überreste werden anschliessend verarbeitet, etwa zu CO₂-neutralem Brennstoff oder Biodiesel.
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Der in der Ostsee gestrandete Buckelwal, den Deutschland auf den Namen «Timmy» getauft hat, lebt zwar noch, sein Zustand gilt laut Experten jedoch als kritisch. Das Tier ist stark geschwächt und weist Verletzungen an der Haut auf – es gilt als wahrscheinlich, dass es die Strandung nicht überlebt.

Stirbt der Meeressäuger, wird sich das Unternehmen SecAnim um die Bergung und den Abtransport kümmern. Zunächst soll der Kadaver aber von Wissenschaftlern untersucht werden, um die Todesursache zu klären. Das Deutsche Meeresmuseum hat bereits Interesse am Skelett angemeldet.

«Nach der Entnahme des Skeletts wird der Walkörper weitestgehend zerlegt sein», sagt ein Sprecher von Saria, dem Mutterkonzern von SecAnim, zu «Focus». SecAnim werde den Wal im Auftrag der Behörden mithilfe von Kränen oder einem Windensystem verladen und in geschlossenen Spezialfahrzeugen zum rund 130 Kilometer entfernten Firmenstandort transportieren.

Kadaver wird weiterverarbeitet

Vor Ort werden die Überreste unter strengen Hygienevorgaben verarbeitet, ohne weitere Untersuchungen – eine Seuchengefahr bestehe nicht. Laut Unternehmen können daraus unter anderem CO₂-neutraler Brennstoff für Kraftwerke oder «hochwertiger und umweltfreundlicher Biodiesel» gewonnen werden.

Wie lange Bergung und Verarbeitung dauern und welche Kosten entstehen, ist derzeit offen.

Die Idee, einen toten Wal zu Kraftstoff zu verarbeiten, ist nicht neu. Im Jahr 2012 war an der belgischen Küste ein Pottwal gestrandet und verendet. Ein Unternehmen gab damals an, den fast 30 Tonnen schweren Kadaver zu rund 50'000 Kilowattstunden Strom zu verarbeiten – genug, um 14 Haushalte ein Jahr lang mit Energie zu versorgen.

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