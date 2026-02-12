  1. Privatkunden
3700 Kilometer in 109 Tagen Buddhistische Mönche marschieren für den Frieden

Nicole Agostini

12.2.2026

3700 Kilometer in 109 Tagen: Buddhistische Mönche marschieren für den Frieden

3700 Kilometer in 109 Tagen: Buddhistische Mönche marschieren für den Frieden

Eine Gruppe buddhistischer Mönche ist von Texas bis nach Washington marschiert – bei eisiger Kälte, teils barfuss. Am Lincoln Memorial ist Endstation und eine grosse Menschenmenge feiert ihre Message.

12.02.2026

Eine Gruppe buddhistischer Mönche ist von Texas bis nach Washington marschiert – bei eisiger Kälte, teils barfuss. Am Lincoln Memorial ist Endstation und eine grosse Menschenmenge feiert ihre Message.

Nicole Agostini

12.02.2026, 21:09

Am 10. Februar erreicht eine Gruppe buddhistischer Mönche Washington. Eine grosse Menschenmenge wartet auf sie und teilt mit ihnen ihre Botschaft: den Frieden. Dafür legten die Mönche 3700 Kilometer zu Fuss, in 109 Tagen zurück. Sie durchquerten neun US-Bundesstaaten und nahmen eisige Kälte und Schnee auf sich.

Sogar ein Unfall, bei dem zwei Mönche schwer verletzt wurden, konnte sie nicht aufhalten. Denn ihre stille Botschaft ist stärker denn je.

