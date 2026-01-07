Bei dem Vorfall in Minneapolis wurde eine 37-jährige Frau von einem ICE-Agenten erschossen. Ben Hovland/Minnesota Public Radio via AP/Keystone

In der US-Grossstadt Minneapolis hat ein ICE-Agent eine Frau erschossen. Sie soll zuvor versucht haben, die Beamten mit einem Fahrzeug zu rammen. Der Bürgermeister bezeichnet diese Version als «Bullshit».

In Minneapolis hat ein Agent der US-Einwanderungsbehörde ICE eine Frau erschossen.

Nach dem Vorfall versammelten sich Hunderte Demonstranten am Ort des Geschehens.

Das US-Heimatschutzministerium erklärte, die Frau habe zuvor versucht, die ICE-Agenten mit ihrem Auto zu töten.

Der Bürgermeister von Minneapolis bezeichnete diese Darstellung als «Bullshit» und forderte ICE auf, die Stadt sofort zu verlassen. Mehr anzeigen

Ein Agent der US-Einwanderungsbehörde ICE hat in der Grossstadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota eine Frau in ihrem Auto erschossen.

«Ich habe Kenntnis von einer Schiesserei, an der ein ICE-Beamter an der 34th Street & Portland beteiligt war», schrieb Bürgermeister Jacob Frey auf X und forderte ICE auf, die Stadt «unverzüglich zu verlassen». Die Anwesenheit von Bundesbeamten der Einwanderungsbehörde sorge für Chaos in der Stadt. «Wir stehen fest an der Seite unserer Einwanderer- und Flüchtlingsgemeinschaften», schrieb der Bürgermeister weiter.

Auto zur Waffe gemacht?

Eine Sprecherin des Heimatschutzministeriums teilte indessen mit, das Opfer habe bei einer Razzia gegen Einwanderer versucht, Beamte der Behörde mit ihrem Fahrzeug zu rammen. Die 37-Jährige habe ihr Auto «zu einer Waffe gemacht» und versucht, ICE-Agenten zu töten.

Dieser Version widersprach der Bürgermeister vehement. Jacob Frey, bezeichnete die Darstellung in einer Medienkonferenz als «Bullshit» und beschrieb die Schiesserei stattdessen als «einen Beamten, der seine Macht rücksichtslos ausübte, was dazu führte, dass jemand starb, jemand getötet wurde».

«Nachdem ich das Video selbst gesehen habe, möchte ich allen direkt sagen, dass das Blödsinn ist», sagte der aufgebrachte Frey. Der ICE-Beamte habe rücksichtslos gehandelt.

Im Internet veröffentlichte Videoaufnahmen zeigten, wie das Auto in einem Wohnviertel gegen einen Mast krachte. Nach den Schüssen kamen wütende Demonstranten an den Tatort.

Hunderte Menschen versammelten sich am Tatort und forderten die ICE-Beamten mit Sprechchören auf, den Ort zu verlassen. Die Schiesserei ereignete sich in einem Mittelklasse-Wohngebiet in Minneapolis, etwa eine Meile von dem Ort entfernt, an dem George Floyd 2020 von der Polizei getötet wurde.