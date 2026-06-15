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Publikum liebt es Katze stiehlt Romeo die Show – Büsi crasht Ballettaufführung

Nicole Agostini

15.6.2026

Ballettaufführung «Romeo und Julia Büsi: spielt auf der Bühne mit «Romeos» Haaren

Ballettaufführung «Romeo und Julia Büsi: spielt auf der Bühne mit «Romeos» Haaren

Auf Instagram teilt Ballerina Tanya Borger ein lustiges Video: Bei einer Ballettaufführung von «Romeo und Julia», wo sie selbst mitspielt, kommt ein Büsi auf die Bühne und will die ganze Aufmerksamkeit für sich.

15.06.2026

Auf Instagram teilt Ballerina Tanya Borger ein lustiges Video: Bei einer Ballettaufführung von «Romeo und Julia», wo sie selbst mitspielt, kommt ein Büsi auf die Bühne und will die ganze Aufmerksamkeit für sich.

Nicole Agostini

15.06.2026, 20:40

Plötzlich taucht ein ungeladener Gast auf der Bühne auf. Am 10. Juni crasht eine Katze die Ballettaufführung von «Romeo und Julia» in der türkischen Stadt Izmir. Statt die Bühne zu verlassen, versucht sie mit dem Hauptdarsteller zu spielen.  Wie er reagiert, siehst du im Video.

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