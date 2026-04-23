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Brandschutz-Panne in Neuchâtel Bundesamt für Statistik muss die ganze Woche im Homeoffice arbeiten

SDA

23.4.2026 - 10:20

Diese Gänge sind diese Woche leer: Das Bundesamt für Statistik in Neuchâtel.
Diese Gänge sind diese Woche leer: Das Bundesamt für Statistik in Neuchâtel.
Keystone

Wegen fehlerhafter Brandschutzsysteme arbeitet das Personal des Bundesamts für Statistik in Neuchâtel vorübergehend im Homeoffice. Eine Routinekontrolle hatte gravierende Mängel aufgedeckt.

Keystone-SDA

23.04.2026, 10:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wegen defekter Brandschutzsysteme arbeitet das Personal des Bundesamts für Statistik in Neuchâtel diese Woche vorsorglich im Homeoffice.
  • Betroffen sind gut 300 Mitarbeitende.
  • Der Mangel wurde bei einer Routinekontrolle am vergangenen Freitag festgestellt und betrifft akustische Alarme, automatische Brandschutztüren und Lichtsignale.
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Das Personal des Bundesamts für Statistik (BFS) in Neuchâtel arbeitet diese Woche im Homeoffice. Grund dafür sind nicht ordnungsgemäss funktionierende Brandschutzsysteme im Gebäude – eine vorsorgliche Evakuierung wurde angeordnet.

Das Problem wurde bei einer Routinekontrolle am vergangenen Freitag festgestellt, wie der Kommunikationsdienst des BFS am Donnerstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mitteilte. Er bestätigte damit eine Meldung des Westschweizer Radio und Fernsehens RTS. Die Überprüfung sollte sicherstellen, dass im Brandfall sämtliche Systeme einsatzbereit sind.

Arbeitswelt. Rekordanteil an Homeoffice-Stellen ausgeschrieben

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«Im Gegensatz zu anderen Jahren funktionierten die akustischen Alarme, die automatischen Brandschutztüren und die Lichtsignale nicht», erklärte Sprecher Xavier Studer im Radio. Das Amt habe «rasch» die erforderlichen Massnahmen ergriffen.

Auf der Suche nach Ersatzteil

Das Personal sei deshalb «umgehend informiert worden, aus Sicherheitsgründen zu Hause zu bleiben». Eine Evakuierung aus Vorsicht nach einem Problem mit der Brandmeldeanlage in einem Bundesgebäude sei «nicht alltäglich», stellt RTS auf seiner Website fest.

Laut Studer ist die Ursache der Störung, die seit Dienstag bekannt ist, auf den Ausfall eines «elektronischen Bauteils» zurückzuführen, das die Brandschutzsysteme steuert. «Wir sind weiterhin auf der Suche nach dem Ersatzteil, um das Problem beheben zu können», so der Sprecher weiter.

Gut 300 Mitarbeitende des BFS sind von der vorübergehenden «Störung» betroffen. Nach Angaben des Amtes sollte das Problem bis Ende Woche oder spätestens Anfang nächster Woche behoben sein.

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